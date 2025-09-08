Dự đoán ngày mới 9/9/2025 cho 12 con giáp: Dậu thuận buồm xuôi gió

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu có tình duyên tốt đẹp, tiến hành kế hoạch một cách thuận lợi và đạt được hiệu quả nhanh.
Từ một tay vợt quần vợt trung học tại Mỹ, Alix Trương đã trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của pickleball.
Người xưa tin rằng, trồng 3 loại cây cảnh này trong nhà không chỉ giữ của cải mà còn mang lại may mắn, thịnh vượng cho con cháu.
Trong ngôi nhà vườn tại quê nhà Thanh Hóa, ca sĩ Trọng Tấn trồng nhiều loại cây ăn trái và rau xanh, cây nào cũng trĩu quả trông thích mắt.
Lisa được xem là giàu có nhất nhóm BlackPink. Cô không chỉ tài năng mà còn sở hữu sắc vóc hoàn hảo, chuộng phong cách gợi cảm.
Từng 'gây thương nhớ' với hình ảnh nữ tính trong bộ quân phục, Nguyễn Bảo Chinh một lần nữa khiến netizen xao xuyến với loạt ảnh đời thường.
Dù đã có lời giải từ giới khoa học, 10 thuyết âm mưu kỳ lạ này vẫn lan truyền mạnh mẽ và khiến không ít người tin là thật.
Bên hồ bơi với khung cảnh núi đồi cực chill, gái xinh Lê Phương Anh diện một bộ bikini bó sát khoe trọn vóc dáng thon gọn và ba vòng gợi cảm.
Sau khi quay phim Mưa đỏ, Đỗ Nhật Hoàng - Steven Nguyễn trở nên thân thiết, thường trêu đùa nhau.
Toyota Thái Lan nhận cọc mẫu xe SUV điện BZ4X Minorchange 2025, dự kiến phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản và hưởng thuế 0%.
110.000 quân Nga đã áp sát thành phố Pokrovsk, sự im lặng bất thường tại mặt trận bắc Pokrovsk! Ukraine điều cả cảnh sát ra chiến trường.
Các chuyên gia bất ngờ tìm thấy bức tượng sư tử đá 3.000 năm tuổi canh giữ cổng thành cổ đại, giúp hé lộ nhiều sự thật thú vị.
Một chiếc bình đất sét cổ có nhiều lỗ nhỏ kỳ lạ, khiến các nhà khảo cổ học bối rối không biết nó được dùng để làm gì.
Sau hơn 7 năm phát triển, Hollow Knight Silksong cuối cùng cũng chính thức ra mắt, thỏa cơn khát của cộng đồng game thủ toàn cầu.
Với khả năng tiêu diệt máy bay, UAV và tên lửa hành trình ở độ cao cực thấp, tên lửa Crotale được ví như ‘lưới lửa sát thủ’ tầng thấp.
Tử vi tuần mới cho thấy Thần Tài đứng về phía 3 con giáp này, giúp họ gặt hái nhiều thành công, tài lộc hưng thịnh và hạnh phúc trọn vẹn.
Siêu du thuyền Cristiano Ronaldo mua để cả gia đình nghỉ dưỡng được thiết kế sang trọng không kém khách sạn 5 sao trên mặt đất.
Mặt trận Pokrovsk vẫn đang diễn biến ác liệt; có phải quân đội Nga đang bao vây thành phố, để thực hiện chiến thuật “vây điểm, diệt viện”?
Các nhà khảo cổ học Ý phát hiện ra một con lợn đất nung cổ đại có thể dùng làm đồ chơi, cũng như bình sữa cho trẻ em thời cổ xưa.
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 5 con chim bồ câu Nicoba. Đây là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.
Võ Hoàng Yến mở tiệc thôi nôi cho con gái. Người đẹp cho biết, vợ chồng cô thấy may mắn khi ái nữ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của nhiều người.