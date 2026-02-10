Dọn nhà đón Tết kiêng làm 7 việc để gia đạo an yên

Cổ nhân dạy, dọn nhà đón Tết nếu dọn nhà sai cách hoặc phạm phải những điều kiêng kỵ, gia chủ có thể vô tình làm hao hụt tài lộc, may mắn.

Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa trước Tết không chỉ giúp không gian sạch sẽ, gọn gàng mà còn mang ý nghĩa tống cựu nghinh tân, loại bỏ điều không may để đón vận khí mới.

Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, nếu dọn nhà sai cách hoặc phạm phải những điều kiêng kỵ, gia chủ có thể vô tình làm hao hụt tài lộc, ảnh hưởng đến may mắn trong năm Bính Ngọ 2026.

Dưới đây là những lưu ý quan trọng nên tránh khi tổng vệ sinh nhà cửa dịp cuối năm.

1. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không dọn nhà quá sát thời khắc giao thừa

Nhiều gia đình có thói quen dọn nhà đón Tết vào chiều hoặc tối 30 Tết, thậm chí gần thời điểm Giao thừa. Theo phong thủy, đây là lúc các vị thần linh, tổ tiên về sum họp, việc quét dọn ồn ào dễ bị coi là thiếu trang nghiêm, làm xáo trộn trường khí trong nhà.

Gia chủ nên hoàn thành việc dọn dẹp trước ngày 29 hoặc trưa 30 Tết để không khí gia đình được an ổn, thanh tịnh khi bước sang năm mới.

Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không quét rác từ trong nhà ra ngoài cửa chính

2. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không làm vỡ đồ đạc khi lau dọn

Bát đĩa, ly tách, gương kính bị vỡ trong lúc dọn nhà được xem là điềm báo không tốt, tượng trưng cho sự chia cắt, hao tài hoặc bất hòa. Nếu không may làm vỡ, nên nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, tránh để mảnh vỡ qua đêm đồng thời giữ tâm lý bình tĩnh, không cáu gắt để hạn chế năng lượng tiêu cực.

3. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không quét rác từ trong nhà ra ngoài cửa chính

Theo quan niệm dân gian, quét rác thẳng ra cửa chính vào những ngày cận Tết được xem là hành động “quét lộc ra ngoài”, khiến tài khí khó tụ lại trong năm mới.

Cách làm được khuyên là gom rác vào một góc, sau đó mang ra ngoài bằng cửa phụ hoặc đổ vào thùng rác kín.

4. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không xê dịch bát hương, bàn thờ tùy tiện

Bàn thờ là khu vực linh thiêng, việc lau dọn cần thực hiện cẩn trọng, đúng nghi lễ. Gia chủ không nên tự ý xê dịch bát hương, bài vị khi chưa làm lễ xin phép tổ tiên và thần linh, tránh ảnh hưởng đến vận khí gia đình.

Nếu cần bao sái bàn thờ, nên chọn ngày đẹp, ăn mặc chỉnh tề, giữ thái độ trang nghiêm.

5. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không vứt bỏ đồ vật còn sử dụng được

Dọn nhà không đồng nghĩa với việc “vứt bỏ càng nhiều càng tốt”. Theo phong thủy, ném bỏ những đồ còn dùng tốt tượng trưng cho sự lãng phí tài lộc, của cải.

Gia chủ nên phân loại: đồ hỏng thì bỏ, đồ còn dùng được có thể tái sử dụng hoặc cho tặng để tạo phúc khí, giúp vận may được lưu thông tốt hơn trong năm mới.

Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không vứt bỏ đồ vật còn sử dụng được

6. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không cãi vã, than phiền khi dọn dẹp

Không khí trong gia đình những ngày cuối năm có ảnh hưởng lớn đến vận khí đầu năm. Việc cáu gắt, trách móc, to tiếng khi dọn nhà được xem là mang theo năng lượng tiêu cực sang năm mới.

Thay vào đó, các thành viên nên cùng nhau dọn dẹp trong tâm thế vui vẻ, nhẹ nhàng để tạo khởi đầu thuận hòa.

7. Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026: Không dùng chổi cũ rách nát

Chổi tượng trưng cho việc “giữ của – quét xui”. Chổi quá cũ, sờn gãy được cho là không còn khả năng giữ tài lộc, thậm chí mang theo vận xấu.

Cuối năm, gia chủ nên thay chổi mới, nhưng lưu ý không vứt chổi cũ vào đúng ngày mùng 1 Tết để tránh thất thoát may mắn.

Dọn nhà đón Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là việc làm sạch không gian sống mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho một năm mới hanh thông. Tránh những điều kiêng kỵ trong quá trình lau dọn sẽ giúp gia chủ giữ được tài lộc, sự bình an và tinh thần tích cực cho cả gia đình.