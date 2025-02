Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic bị tước giấy phép 2 tháng

Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn

Mới đây, Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C (Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic) do vi phạm tại chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C số 16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1.

Theo đó, Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic đã cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Thông tin xử phạt Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic của Thanh tra Sở Y tế TP HCM - Ảnh chụp màn hình

Với hai hành vi trên, Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic bị phạt 120 triệu đồng. Ngoài ra, cơ sở còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng; Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn cơ sở trong 1 tháng; Buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

Trước đó, ngày 10/1/2025, Thanh tra Sở Y tế tiến hành kiểm tra Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C (16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) do bác sĩ Huỳnh Cao Cường chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Qua kiểm tra ghi nhận bác sĩ Huỳnh Cao Cường có thực hiện căng da mặt bằng chỉ phẫu thuật tự tiêu cho 2 khách hàng và cơ sở thực hiện quảng cáo căng chỉ khi chưa được Sở Y tế xác nhận nội dung.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C với các hành vi vi phạm như cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Ngày 11/2, qua khảo sát, trên website https://cc-clinic.vn quảng cáo: “Phòng khám CC với công nghệ thẩm mỹ hiện đại, đội ngũ bác sĩ uy tín cùng hệ thống dịch vụ thẩm mỹ cao cấp và phong cách phục vụ chuyên nghiệp; Luôn cố gắng hết mình để đem lại những gì tốt nhất cho vẻ đẹp của bạn nữ cùng với những dịch vụ sau: Căng da bằng chỉ Gold; Nâng cơ, săn chắc da công nghệ Ultraformer III; Giảm mỡ – thon gọn cơ thể; Triệt lông công nghệ kép; mụn và sẹo; Nám da – tàn Nhang; Trẻ hóa da; Sáng da toàn thân; Trẻ hóa vùng kín”.

Các dịch vụ được đăng tải tại website https://cc-clinic.vn - Ảnh chụp màn hình

Trên website này vẫn còn những hình ảnh, bài viết liên quan đến dịch vụ căng da bằng chỉ. Trong một bài viết "Giới thiệu về phương pháp căng da bằng chỉ cùng Bác sĩ Cường" có ghi: Tại thẩm mỹ CC, bác sĩ Cường tự hào áp dụng những công nghệ căng chỉ hàng đầu. Sử dụng các loại chỉ cao cấp được nhập khẩu từ châu Âu giúp quá trẻ hoá được duy trì trong thời gian dài, bên cạnh đó còn kích thích quá trình sản xuất collagen tự nhiên của da, mang lại hiệu quả trẻ hóa từ 3-5 năm...

"Bác sĩ Cường luôn cập nhật và ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực thẩm mỹ để mang lại kết quả tốt nhất cho khách hàng. Các thiết bị và công nghệ tại phòng khám đều đạt chuẩn y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện...", website quảng cáo về Phòng khám thẩm mỹ da CC Clinic giới thiệu.

Trên facebook tên C.C Clinic giới thiệu: "Trung tâm chăm sóc sức khỏe CC Clinic gồm các dịch vụ chăm sóc, trị liệu da công nghệ cao. Chuyên điều trị nám - trẻ hóa, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao". Trang này dẫn về địa chỉ 16 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1. Ngoài ra, trang này còn quảng cáo các phương pháp làm đẹp như: Liệu trình trẻ hoá xoá nhăn Ultraformer; công nghệ Meso Extra không kim; công nghệ Laser Yag siêu xung....

Trang facebook tên C.C Clinic quảng cáo về Phòng khám thẩm mỹ da CC - Ảnh chụp màn hình

"Chọn mặt gửi vàng" tìm nơi làm đẹp

Trao đổi với Khoa học và Đời sống/ Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Phó chủ tịch hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam cho biết, những năm gần đây, nhu cầu làm đẹp tăng mạnh, Việt Nam đối mặt với một làn sóng các loại hình phẫu thuật thẩm mỹ "chui".

Rất nhiều cơ sở không được phép như spa, cửa hàng cắt tóc gội đầu, chăm sóc da, phun xăm thẩm mỹ cũng làm phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ. Trong khi đó, theo quy định, các phẫu thuật, thủ thuật như nâng ngực, nâng mũi, tạo hình hai mí, độn cằm, tiêm filler hay botox phải được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa được cấp phép và do bác sĩ chuyên ngành tạo hình thẩm mỹ thực hiện.

Khách hàng rất khó phân biệt giữa các trung tâm, phòng khám chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép với các "viện thẩm mỹ" thực tế chỉ có chức năng chăm sóc da, tóc, móng tay.

Hậu quả là rất nhiều những biến chứng do thẩm mỹ. Các biến chứng có thể nhẹ từ nhiễm trùng nông tới hoại tử da hoặc nặng như sốc phản vệ, sốc nhiễm trùng hoặc tắc mạch gây nguy hiểm đến tính mạng... Thực trạng này lại thêm hồi chuông cảnh báo cho việc làm đẹp không an toàn.

PGS.TS Hà cảnh báo, giống như mọi can thiệp y khoa khác, các phẫu thuật, thủ thuật thẩm mỹ luôn tiềm ẩn nguy cơ. Có ba chốt an toàn mà nhà quản lý và người đi phẫu thuật thẩm mỹ nên lưu ý: Thứ nhất, chỉ cơ sở y tế được cấp phép của Bộ Y tế, Sở Y tế mới có chức năng thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ.

Thứ hai, bác sĩ thực hiện phẫu thuật cần được đào tạo bài bản đúng chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và có bằng cấp, chứng chỉ đầy đủ.

Thứ ba, tất cả các loại thuốc được sử dụng và chất liệu đưa vào cơ thể đều phải đảm bảo được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

“Tư vấn từ bác sĩ chuyên ngành sâu trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật nào không bao giờ thừa. Nâng cao hiểu biết khoa học vẫn là chốt an toàn lớn nhất để mỗi người bảo vệ mình trước sự nhiễu loạn của các dạng thức quảng cáo thẩm mỹ hiện nay”, PGS.TS Nguyễn Hồng Hà nhấn mạnh.

Liên quan đến việc căng chỉ làm đẹp, ThS.BS Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hiện nhiều nơi quảng cáo làm đẹp căng chỉ vàng nano nguyên chất không tiêu, thời gian lưu lại trên khuôn mặt là 10 năm, trong khi các loại chỉ tự tiêu thời gian lưu lại chỉ là 6 tới 12 tháng.

Tuy nhiên, chỉ vàng 24K không là giải pháp tối ưu trong việc làm đẹp bằng chỉ tự tiêu. Do đó, chị em nên cân nhắc lựa chọn để sau làm đẹp không gặp biến chứng khó sửa.

Thời gian qua, bệnh viện đã ghi nhận nhiều trường hợp về những tai biến do các spa thực hiện việc căng chỉ như nâng mũi hoại tử, hay làm lệch khuôn mặt,…. Nguyên nhân do các đơn vị quảng cáo đó cho người thực hiện không phải là bác sĩ; Thực hiện không đúng cơ sở được cho phép thực hiện thủ thuật thẩm mỹ như các spa, thậm chí quán cắt tóc, gội đầu…; Quá trình thực hiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật cũng như vấn đề vô trùng; Chỉ thực hiện có đúng là loại chỉ được nhập khẩu đúng giấy phép, hay là đồ trôi nổi trên thị trường.

Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C (16-16A Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1) thành lập ngày 2/8/2014, người đại diện pháp luật là ông Huỳnh Cao Cường.

Đồng thời, ông Cường cũng là người đại diện pháp luật của Chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C; thành lập ngày 7/4/2017 có địa chỉ số 16, Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1.

Trên Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh Ngành Y tế TP HCM, Phòng khám chuyên khoa Da liễu thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe C.C (16 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động số 06793/HCM-GPHĐ ngày 18/12/2017. Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật tên Huỳnh Cao Cường.

