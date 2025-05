Những thực phẩm người cao huyết áp nên tránh xa

Dưới đây là những loại thực phẩm mà người bị cao huyết áp nên tránh xa:

Thức ăn mặn

Tiêu thụ quá nhiều muối có thể dẫn đến tăng tiết dịch tế bào và khiến cho bệnh càng nghiêm trọng.

Muối là thủ phạm hàng đầu gây tăng huyết áp và một số bệnh tim mạch. Khi hàm lượng natri trong chế độ ăn cao làm xáo trộn sự cân bằng ion của cơ thể. Điều này dẫn đến thận không thể lọc máu đúng cách vì máu có hàm lượng natri cao. Khi thận không sản xuất đủ nước tiểu, hàm lượng nước trong máu tăng lên làm tăng huyết áp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng natri tiêu thụ hàng ngày đối với một người khỏe mạnh để không bị tăng huyết áp không được vượt quá 1.500mg, người bệnh tăng huyết áp cần tiêu thụ ít natri hơn.

Thịt chế biến sẵn

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chế biến bao gồm jambon, xúc xích, thịt nguội... là thịt đã được biến đổi thông qua muối, xử lý, lên men, hun khói hoặc các quá trình khác để tăng hương vị hoặc tăng thời hạn bảo quản. Tuy nhiên, những loại thịt này chứa một lượng lớn hàm lượng natri. Trung bình, natri trong thịt chế biến cao hơn khoảng 400% so với thịt chưa qua chế biến. Khi loại thịt nguội này được kết hợp với các nguyên liệu khác để làm bánh sandwich, hàm lượng natri sẽ đạt đến mức báo động. Do đó, người bị tăng huyết áp nên loại bỏ món thịt này khỏi thực đơn.

Nước sốt cà chua đóng hộp

Nước sốt làm sẵn cũng là một mối nguy tiềm ẩn đối với người tăng huyết áp vì chúng chứa rất nhiều natri. Muối được sử dụng làm chất bảo quản trong các loại nước sốt này và loại muối này gây rối loạn cân bằng điện giải trong cơ thể. Khi cân bằng điện giải bị rối loạn, thận cũng bị rối loạn và huyết áp tăng cao. Do đó, món mì ống yêu thích của bạn có thể gây tăng huyết áp do sử dụng nước sốt cà chua đóng hộp.

Dưa muối chua

Hàm lượng natri cực cao trong những món dưa chua làm trầm trọng thêm huyết áp và có thể biến một quả dưa chuột đơn giản thành một "quả bom" natri.

Rượu

Uống một lượng lớn rượu có thể làm tăng huyết áp tạm thời, nhưng lạm dụng rượu kéo dài sẽ gây ra bệnh tăng huyết áp cùng với các bệnh tim mạch khác. Uống nhiều rượu cũng gây béo phì, người béo phì dễ bị tăng huyết áp hơn. Vì vậy, nên hạn chế tiêu thụ rượu càng ít càng tốt.

Cà phê

Cà phê là một thức uống quen thuộc vào buổi sáng và là một sự thay thế tuyệt vời cho các loại nước tăng lực. Tuy nhiên, việc sử dụng đồ uống giàu caffeine không được kiểm soát có thể dẫn đến tăng huyết áp và điều này gây ra chứng hồi hộp ở tim.

Đồ uống có ga

Đồ uống có ga cũng không cung cấp gì hơn ngoài một lượng đường có hại cho sức khỏe. Đồ uống có ga gây ra nhiều bệnh tật và làm trầm trọng thêm huyết áp. Đồ uống có ga cũng hủy hoại sức khỏe răng miệng và gây mất nước. Tình trạng mất nước này còn gây mất cân bằng điện giải trong cơ thể và dẫn đến tăng huyết áp. Việc loại bỏ đồ uống có ga sẽ giúp bạn tạo ra một lối sống lành mạnh hơn.

Thịt đỏ

Lời khuyên dành cho người bị tăng huyết áp là tránh hoặc kiêng hoàn toàn thịt đỏ. Thịt đỏ là nguồn cung cấp sắt heme chính cho cơ thể. Chất sắt heme này liên quan trực tiếp đến mức huyết áp của cơ thể con người.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, nếu bạn có một hoặc một vài trong số các yếu tố nguy cơ của bệnh tim như tăng huyết áp, cholesterol cao, đái tháo đường, béo phì, ít hoạt động thể chất và/hoặc đang ăn một chế độ ăn uống không lành mạnh, bạn nên cảnh giác hơn với việc tiêu thụ thịt đỏ để kiểm soát huyết áp, tránh tăng huyết áp.

Kẹo chứa đường bổ sung

Các loại kẹo chứa đường bổ sung cũng làm tăng nồng độ natri trong cơ thể. Chúng cũng làm tăng lượng đường một cách mạnh mẽ và điều này cũng dẫn đến tăng huyết áp. Việc tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm có đường cũng gây ra bệnh béo phì, liên quan trực tiếp đến việc tim hoạt động quá mức và gây tăng huyết áp.