Người đàn ông ở Phú Thọ suýt tử vong do uống rượu giả

Bệnh nhân L.V.M (nam, 60 tuổi, trú tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng sau khi uống rượu giả chứa cồn công nghiệp methanol.

Theo người nhà, tối hôm trước, bệnh nhân có uống rượu trong bữa ăn. Sáng hôm sau, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, được đưa đến trung tâm y tế huyện. Tại đây, bệnh nhân lên cơn kích thích vật vã, thở nhanh sâu, có dấu hiệu suy hô hấp và được chuyển tuyến gấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, da lạnh, nổi vân tím toàn thân. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị toan chuyển hóa rất nặng, suy thận cấp, rối loạn điện giải nghiêm trọng, nghi ngộ độc cấp tính.

Người đàn ông bị suy đa tạng, phải chạy thận nhân tạo cấp cứu, lọc máu liên tục do ngộ độc Methanol. (Ảnh thươnghieucongluan.vn)

Bệnh nhân được điều trị tích cực bằng lọc máu liên tục, thở máy, truyền dịch, điều chỉnh điện giải và truyền ethanol 20% qua đường dạ dày. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu ban đầu là 48,7 mg/dL. Sau lọc máu, chỉ số này giảm còn 3,2 mg/dL.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, hết toan chuyển hóa, hồi phục chức năng thận và được rút ống thở.