Có nên “yêu” trong ngày “đèn đỏ“?

Theo các chuyên gia, các cặp đôi vẫn có thể quan hệ tình dục vào ngày đèn đỏ như bình thường, hơn nữa việc này còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Giúp giảm đau bụng kinh: Cực khoái có thể làm giảm đau bụng kinh. Đau bụng kinh là kết quả của việc tử cung co bóp để giải phóng niêm mạc. Khi đạt cực khoái, các cơ tử cung cũng co bóp rồi thả ra. Việc giải phóng đó sẽ giúp giảm đau bụng mà nhiều phụ nữ gặp phải trong kỳ kinh nguyệt. Tình dục cũng kích hoạt giải phóng các chất hóa học gọi là endorphin, khiến phụ nữ cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra, việc tham gia vào hoạt động tình dục chiếm giữ tâm trí, điều này có thể giúp thoát khỏi sự khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Ảnh minh họa Tăng ham muốn tình dục: Ham muốn tình dục thay đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt do sự dao động nội tiết tố. Trong khi nhiều người nói rằng ham muốn tình dục của tăng lên trong thời kỳ rụng trứng, tức là khoảng 2 tuần trước kỳ kinh, những người khác lại cho biết họ cảm thấy hưng phấn hơn trong kỳ kinh nguyệt. Ảnh minh họa Giấc ngủ được cải thiện: Khi quan hệ trong ngày đèn đỏ, cơ thể phụ nữ sẽ tiết ra hormone Oxytocin. Đây là loại hormone có tác dụng thư giãn hệ thần kinh, giảm bớt cảm xúc căng thẳng và đem lại giấc ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa Thời gian ra máu ngắn hơn: Quan hệ tình dục có thể làm cho kỳ kinh ngắn hơn. Các cơn co thắt cơ khi đạt cực khoái sẽ đẩy máu ra ngoài nhanh hơn. Điều đó có thể dẫn đến thời gian kinh nguyệt ngắn hơn. Ảnh minh họa Giải tỏa căng thẳng: Trong chu kỳ kinh nguyệt, phụ nữ thường gặp phải những cảm xúc tiêu cực như: căng thẳng, bứt rứt, khó chịu và dễ mất kiểm soát. Khi quan hệ tình dục và đạt khoái cảm trong những ngày đèn đỏ giúp cơ thể phái nữ sẽ tiết ra oxytocin - một loại hormone có tác dụng thư giãn hệ thần kinh, làm giảm căng thẳng và mang đến một giấc ngủ ngon hơn. Ảnh minh họa Dễ đạt được khoái cảm: Các chuyên gia cho biết, vào chu kỳ kinh nguyệt, phần xương chậu và âm đạo của phụ nữ sẽ giãn nở hơn so với bình thường. Do đó, khi quan hệ tình dục vào lúc hành kinh phụ nữ dễ đạt khoái cảm hơn, cảm xúc có thể đạt được gấp đôi so với quan hệ tình dục vào ngày thường. Ảnh minh họa Tuy nhiên, "yêu" không đúng cách trong ngày đèn đỏ cũng sẽ dẫn đến một số vấn đề như nguy cơ viêm niêm mạc tử cung. Niêm mạc tử cung trong kỳ kinh nguyệt cũng trở nên mỏng và nhạy cảm hơn. Việc quan hệ tình dục mạnh bạo trong thời gian này có thể dẫn đến rách tử cung và tổn thương niêm mạc tử cung lâu dài, ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng sinh sản của phụ nữ. Ảnh minh họa "Yêu" trong ngày "đèn đỏ" có có nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục như: HIV, Herpes, giang mai, HPV,... Ảnh minh họa Ngoài ra, vấn đề vệ sinh và mỹ quan khi quan hệ trong những ngày đèn đỏ được nhiều người quan tâm. Trong khi quan hệ, máu kinh vẫn có thể chảy ra làm mất vệ sinh và tạo ấn tượng xấu, có thể gây giảm hứng thú tình dục cho những lần quan hệ sau. Vì vậy, trước khi quan hệ, cả hai cũng nên chuẩn bị tốt tâm lý, vệ sinh trước và sau khi quan hệ tình dục. Ảnh minh họa

