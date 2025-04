Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ bị hành hung ở Gia Lai

Bác sĩ Trương Minh Cẩn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cho biết, bác sĩ bị hành hung là Nguyễn Thị Diễm Hằng - người trực điều trị và cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tối ngày 31/3.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, vào 18h ngày 31/3, có 3 bệnh nhân cùng vào Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, gồm: Hoàng Văn K. (sinh năm 1967, trú xã IaKo, Chư Sê), Nguyễn Văn T. (sinh năm 1976, trú xã Ia Pal, Chư Sê) và Hồ Văn Ph. (sinh năm 1984, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).

Cả ba bệnh nhân này được điều dưỡng Cao Thị Liễu đón tiếp đúng quy định. Sau đó tiến hành đo các chỉ số sinh tồn, nhiệt độ, huyết áp, đánh giá sơ bộ tình trạng, xếp giường và báo cho bác sĩ.

Nhận được thông tin từ điều dưỡng Liễu, bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng đánh giá, phân loại bệnh nhân và thấy bệnh nhân Hoàng Văn K. suy hô hấp nên cần ưu tiên cấp cứu trước.

Cấp cứu xong cho ông K, bác sĩ Hằng tiếp tục khám cho bệnh nhân Nguyễn Văn T. Lúc này ông T. có mùi rượu nồng nặc và đang trong cơn đau. Bác sĩ Hằng vỗ nhẹ vào chân ông T. để nhắc nhở phối hợp tư thế thăm khám.

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, nơi bác sĩ Hằng bị hành hung - Ảnh minh họa

Trong lúc bác sĩ Hằng đang khám cho bệnh nhân T. thì người nhà của bệnh nhân Hồ Văn Ph. (là một thanh niên mặc quần đen, áo thun trắng) nằm giường kế bên hỏi vặn bác sĩ Hằng "bệnh nhân đau sao lại đập mạnh thế?", bác sĩ Hằng liền trả lời "mình dùng lực rất nhẹ".

Sau đó, bác sĩ Hằng tiếp tục khám cho bệnh nhân T, còn người nhà bệnh nhân Hồ Văn Ph. đe dọa bác sĩ Hằng: "Tao ngứa mắt mày rồi. Tao thách mày ra khỏi bệnh viện này. Mày có biết tao là ai không?...". Chưa dừng lại, người này tiếp tục lao vào đấm vào mặt, đầu của bác sĩ Hằng.

Bất ngờ bị đánh, bác sĩ Hằng kêu điều dưỡng Cao Thị Liễu và bảo vệ đến giúp đỡ, can ngăn. Tiếp theo, điều dưỡng và bảo vệ hỏi người nhà của bệnh nhân Hồ Văn Ph. tại sao đánh bác sĩ thì người này trả lời "tao thích thì tao đánh" rồi bỏ đi.

Liên quan đến việc bác sĩ Hằng bị người nhà bệnh nhân hành hung, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Chư Sê phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc; đồng thời tiếp tục động viên, chia sẻ đối với nhân viên y tế bị hành hung

Sự việc đã được báo cáo ngay đến Công an Thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê) và Sở Y tế Gia Lai. Công an đã thu thập hiện trường, đang thụ lý điều tra và đã lấy các thông tin từ những người liên quan.

Về tình hình sức khoẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hằng, ông Cẩn cho biết, bác sĩ Hằng bị choáng đầu, tinh thần lo lắng và đang được chăm sóc, điều trị ngay tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê. Các y, bác sĩ tại đây đã thăm hỏi, động viên bác sĩ Hằng.

Công văn Của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, do Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa ký nêu rõ: Liên quan đến vụ việc hành hung Bác sĩ tại đơn vị Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vào ngày 31/3/2025 đã gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Y tế tập trung chỉ đạo một số nội dung như sau:

Tiếp tục, chủ động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra làm rõ vụ việc, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tập trung các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tối đa các trường hợp mất an ninh trật tự, trong đó có thiết lập hệ thống giám sát và cảnh báo nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và thực hiện các giải pháp theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế về việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Quan tâm, động viên kịp thời sức khỏe và tinh thần của người bệnh và nhân viên y tế bị ảnh hưởng của vụ việc nêu trên.

Cục khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Gia Lai khẩn trương chỉ đạo, triển khai các nội dung trên; kịp thời báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền.

Đối tượng T. (bên phải) đã bị cơ quan Công an triệu tập. Ảnh: CTV

Được biết, sáng 2/4, Công an thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Tổ điều tra khu vực 4 (Công an tỉnh) triệu tập đối tượng đã hành hung bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Chư Sê.

Đối tượng được xác định là N.A.T. (SN 1990, trú tại thôn Tốt Biơch, thị trấn Chư Sê).

Qua thu thập hồ sơ, lực lượng Công an xác định T. đang bị nhiều bệnh nặng như suy thận độ 3, nhồi máu não… vừa được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 17- 24/3.

Đối tượng T. khai nhận bản thân là người bệnh nên khi thấy bác sĩ Hằng dùng tay đánh vào vùng chân của bệnh nhân thì bất bình và nói rằng: “Tại sao bệnh nhân đang đau lại đập mạnh thế”.

Sau đó giữa 2 bên xảy ra cãi cọ. Trong lúc nóng giận, T. đã dùng tay tát vào vùng mặt và đầu của bác sĩ Hằng kèm theo những lời nói mang tính chất đe dọa.

Theo nguồn tin, sau khi sự việc xảy ra, gia đình của T. đã tìm đến nhà bác sĩ Hằng để xin lỗi về hành vi hành hung bác sĩ đồng thời cam kết bồi thường tổn thất.

Hiện vụ việc đang được Công an thị trấn Chư Sê lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.