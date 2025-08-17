Hà Nội

Doanh nghiệp "vỡ mộng" khi đặt cược vào AI, chi tỷ USD hiệu quả mờ mịt

Số hóa

Doanh nghiệp "vỡ mộng" khi đặt cược vào AI, chi tỷ USD hiệu quả mờ mịt

Bùng nổ kỳ vọng nhưng AI tạo sinh đang đối mặt thực tế phũ phàng: lợi nhuận chưa cải thiện, nhân viên lo mất việc, khách hàng vẫn dè chừng.

Thiên Trang (TH)
﻿ AI tạo sinh đang tái hiện “nghịch lý năng suất” từng xảy ra với PC và Internet.
Dù gần 80% doanh nghiệp toàn cầu đã triển khai AI, lợi nhuận vẫn chưa cải thiện rõ rệt.
42% công ty hủy phần lớn dự án AI vào cuối 2024 do hiệu quả thấp và chi phí cao.
Nguyên nhân nằm ở kỹ thuật, tâm lý lo mất việc của nhân viên và sự thiếu tin tưởng từ khách hàng.
Chuyên gia MIT Andrew McAfee cho rằng sức mạnh công nghệ là điều kiện cần nhưng chưa đủ để tạo bứt phá kinh tế.
Nhiều doanh nghiệp triển khai AI theo kiểu “từ dưới lên” dẫn tới dự án rời rạc và thiếu chiến lược tổng thể.
Một số công ty thành công nhờ coi AI là công cụ hỗ trợ, tích hợp có chiến lược thay vì thay thế con người.
McAfee nhấn mạnh cần kiên nhẫn, đầu tư vào đào tạo và cải tổ quy trình nếu muốn AI thực sự mang lại hiệu quả.
Thiên Trang (TH)
