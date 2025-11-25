Điểm sao Việt hứng bão dư luận vì lùm xùm từ thiện

Hà Nội

Giải trí

Trước ca sĩ Đan Trường, một số nghệ sĩ Việt cũng trở thành tâm điểm vì vấn đề từ thiện.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, việc ca sĩ Đan Trường kêu gọi quyên góp vào tài khoản cá nhân gây ra ý kiến trái chiều. Đan Trường phân trần rằng anh không có tài khoản từ thiện riêng vì đang ở nước ngoài trong khi phải nhanh chóng kêu gọi các fan ruột đóng góp. Ảnh: FB Đan Trường.
Ca sĩ Đan Trường đóng tài khoản đã dùng để kêu gọi từ thiện và chuyển tiền đến Ban vận động cứu trợ tỉnh Đắk Lắk hơn 170 triệu đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa 100 triệu đồng. Đan Trường cũng sao kê quyên góp từ ngày 23/11 đến ngày 24/11. Ảnh: FB Đan Trường.
Nam ca sĩ nhấn mạnh, anh đều công khai danh sách ủng hộ trên Facebook rất rõ ràng trong những lần kêu gọi trước đó. Tiếp thu ý kiến đóng góp của khán giả, Đan Trường sẽ mở riêng một tài khoản dành riêng cho từ thiện. Ảnh: FB Đan Trường.
Trước Đan Trường, Thủy Tiên cũng trở thành tâm điểm của dư luận về vấn đề từ thiện. Cụ thể, năm 2021, câu chuyện từ thiện miền Trung năm 2020 của Thủy Tiên vướng những ý kiến trái chiều. Để chứng minh bản thân trong sạch trước những lời đồn, Thủy Tiên ra ngân hàng sao kê. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Liên quan đến ồn ào từ thiện, tháng 1/2022, Thủy Tiên được minh oan. Cụ thể, cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) thiếu minh bạch trong việc vận động và sử dụng tiền từ thiện đợt mưa lũ miền Trung năm 2020. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Năm 2024, Thủy Tiên bị antifan công kích về vấn đề từ thiện. Nhanh chóng, nữ ca sĩ chia sẻ ảnh chụp bản kết luận của bộ Công an về vụ kêu gọi từ thiện năm 2020. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Thủy Tiên cho biết, nếu ai không đồng tình với kết quả điều tra hoặc có chứng cứ chứng minh cô ăn chặn tiền từ thiện, có thể gửi đơn cho cơ quan chức năng để điều tra. Ảnh: FB Thủy Tiên.
Cuối năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ. Theo VOV, sau khi đóng tài khoản vào ngày 11/11/2020, Hoài Linh công bố nhận được hơn 13 tỷ đồng từ thiện. 6 tháng sau, nam nghệ sĩ chưa giải ngân tiền từ thiện khiến nhiều người thắc mắc. Ảnh: FB Hoài Linh.
Tháng 6/2021, Hoài Linh đăng video xin lỗi, giải thích. “Tôi không biện minh. Tôi chỉ muốn giải thích để quý vị hiểu vì sao tôi lại giữ số tiền lâu như vậy, gây nên sự bức xúc trong cộng đồng”, Znews dẫn lời nam nghệ sĩ. Ảnh: FB Hoài Linh.
Trong đoạn clip, Hoài Linh cũng công khai việc giải ngân. Nam nghệ sĩ ghi nhận mọi lời góp ý và coi lùm xùm từ thiện là bài học lớn trong công việc thiện nguyện. Ảnh: FB Hoài Linh.
#lùm xùm từ thiện #ca sĩ Đan Trường #ca sĩ Thủy Tiên #Hoài Linh

