Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai

Giải trí

Diễm My 9x cùng chồng doanh nhân tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai

Tiệc sinh nhật của con trai Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn được tổ chức ngoài trời, mang chủ đề các loài động vật.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Diễm My)
Bé Nguyễn Vũ Vương - con trai của nữ diễn viên Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn vừa đón sinh nhật. Diễm My viết trên trang cá nhân: "Thế là em bé tròn 1 tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn. Bữa tiệc nhỏ xinh của em nhưng đầy ắp tiếng cười, mấy bạn nhỏ mê mà người lớn cũng thích. Một tuổi mới, một khởi đầu thật đáng nhớ".
Bé Nguyễn Vũ Vương - con trai của nữ diễn viên Diễm My 9x và doanh nhân Vinh Nguyễn vừa đón sinh nhật. Diễm My viết trên trang cá nhân: "Thế là em bé tròn 1 tuổi, còn mẹ thì cũng kịp thêm một tuổi mới trong cùng tháng. Hai mẹ con sinh cùng tháng nên niềm vui được nhân đôi luôn. Bữa tiệc nhỏ xinh của em nhưng đầy ắp tiếng cười, mấy bạn nhỏ mê mà người lớn cũng thích. Một tuổi mới, một khởi đầu thật đáng nhớ".
Tiệc sinh nhật của con trai Diễm My mang chủ đề các loài động vật, được tổ chức ngoài trời.
Tiệc sinh nhật của con trai Diễm My mang chủ đề các loài động vật, được tổ chức ngoài trời.
Các hình ảnh hoạt hình động vật (khủng long, sư tử, khỉ, ngựa vằn) được thiết kế sinh động, thân thiện với trẻ nhỏ. Cổng chào được dựng hoành tráng với tông màu chủ đạo là cam đào và xanh.
Các hình ảnh hoạt hình động vật (khủng long, sư tử, khỉ, ngựa vằn) được thiết kế sinh động, thân thiện với trẻ nhỏ. Cổng chào được dựng hoành tráng với tông màu chủ đạo là cam đào và xanh.
Trước đó, nữ diễn viên cảm ơn con trai đã đến bên cô. Diễm My đăng tải dòng trạng thái tiếng Anh với nội dung tạm dịch: "Khoảnh khắc con đến bên mẹ, trái tim mẹ học được một ý nghĩa hoàn toàn mới của hạnh phúc. Một tình yêu vượt ngoài mọi lời nói, vượt ngoài mọi thước đo. Cảm ơn con vì đã chọn mẹ làm mẹ".
Trước đó, nữ diễn viên cảm ơn con trai đã đến bên cô. Diễm My đăng tải dòng trạng thái tiếng Anh với nội dung tạm dịch: "Khoảnh khắc con đến bên mẹ, trái tim mẹ học được một ý nghĩa hoàn toàn mới của hạnh phúc. Một tình yêu vượt ngoài mọi lời nói, vượt ngoài mọi thước đo. Cảm ơn con vì đã chọn mẹ làm mẹ".
Diễm My khoe ảnh con trai lần đầu đón Giáng sinh.
Diễm My khoe ảnh con trai lần đầu đón Giáng sinh.
Tháng 12/2025, kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Diễm My dành lời ngọt ngào cho chồng.
Tháng 12/2025, kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Diễm My dành lời ngọt ngào cho chồng.
"Nếu có kiếp sau, xin cho em nguyện lại được làm vợ của anh, làm mẹ của con chúng ta", nữ diễn viên bày tỏ.
"Nếu có kiếp sau, xin cho em nguyện lại được làm vợ của anh, làm mẹ của con chúng ta", nữ diễn viên bày tỏ.
Sau sinh nở, Diễm My 9x vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và mặn mà hơn trước.
Sau sinh nở, Diễm My 9x vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và mặn mà hơn trước.
Diễm My 9x ghi dấu ấn với phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần nữ tính. Từ đời thường đến sự kiện, cô khéo léo biến hóa giữa nét tối giản, sang trọng và trẻ trung, giúp hình ảnh luôn thời thượng.
Diễm My 9x ghi dấu ấn với phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại nhưng không kém phần nữ tính. Từ đời thường đến sự kiện, cô khéo léo biến hóa giữa nét tối giản, sang trọng và trẻ trung, giúp hình ảnh luôn thời thượng.
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Instagram Diễm My)
