Điểm danh những món ăn đại kỵ trong tháng cô hồn ai cũng phải biết

Tháng cô hồn, dân gian truyền lại nhiều món ăn đại kỵ, nếu vô tình dùng có thể rước vận đen, hao tài tốn lộc, ảnh hưởng tài vận cả tháng.

Vậy những món ăn nào nên kiêng trong tháng 7 Âm lịch - tháng "cô hồn"?

Xuất phát từ quan niệm dân gian, bắt đầu mùng 2/7 tới hết 30/7 Âm lịch hàng năm, Diêm Vương cho mở Quỷ môn quan. Ma quỷ dưới địa ngục được tự do đi lại, trở về nhân gian tìm gặp người thân, bạn bè mong sự giúp đỡ để sớm siêu thoát. Cô hồn có ở khắp mọi nơi, có thể mang lại nhiều điều xui xẻo hay tai ương cho bất cứ ai.

Việc kiêng kỵ trong tháng "cô hồn" được cho là cần thiết để chúng ta né tránh những phiền toái không mong muốn. Trong ăn uống, một số thực phẩm hiếm khi xuất hiện trong bữa ăn của người Việt vàotháng cô hồn.

1. Nên kiêng cháo trắng trong tháng "cô hồn"

Theo quan niệm dân gian, tháng "cô hôn" mọi nhà đều làm lễ cúng thí thực cô hồn, dã quỷ, cháo trắng là món ăn dùng để cúng tế cho các oan hồn, dã quỷ,… nên chúng cũng thu hút những linh hồn tà ác theo quan niệm xưa.

Nếu con người ăn cháo trắng trong tháng 7 sẽ khiến cô hồn nghĩ rằng đang tranh ăn với họ và liên tục quấy phá, mang lại nhiều điều xúi quẩy.

2. Nên kiêng thịt chó, mèo trong tháng "cô hồn"

Đây là những loại thịt bị coi là ô uế, không sạch sẽ trong văn hóa tâm linh của người Việt. Đây là loại thực phẩm có tính dương thấp, dễ gây mất cân bằng âm dương, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người ăn và vì chó là loài vật có ý nghĩa tâm linh đặc biệt.

Vì thế, thịt chó được xem là một trong những món ăn không nên tiêu thụ trong dịp Rằm tháng 7 Âm lịch như dân gian đã từng có câu “đen như mõm chó” để nói về vận xui của một ai đó trong đời sống hàng ngày.

3. Nên kiêng món từ thịt các loài bò sát như ba ba, rùa, rắn... trong tháng "cô hồn"

Những loài động vật này đều có tính hàn, tức là loài động vật máu lạnh, sưởi ấm và điều hòa thân nhiệt phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mặt trời.

Vì thế, thịt của các loài bò sát sẽ mang theo âm khí không tốt, dễ gây suy nhược kèm theo những điều không may mắn đến cho người ăn. Dù là các món lẩu hay chiên, xào, nướng thì cũng nên tránh ăn các loại thịt của ba ba, rùa, rắn,… để có thể “tai qua, nạn khỏi” trong tháng "cô hồn".

Ngoài ra, trong tháng 7 Âm lịch (tháng "cô hồn"), theo quan niệm dân gian, nên kiêng ăn các món như thịt vịt, cá mè, mực, tôm, trứng vịt lộn, các món có màu đen hoặc đỏ sẫm. Lý do kiêng cử là do các món này mang ý nghĩa không may mắn, có thể thu hút tà khí, hoặc gợi liên tưởng đến sự xui xẻo, u ám.

Những món ăn dễ ảnh hưởng đến con đường làm ăn, đời sống của con người như dễ gặp nạn, tình huống xui rủi,...

Và các món từ tỏi, hành, hẹ...: những loại gia vị này có mùi nồng, hăng, được coi là có tính kích dục, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của tâm hồn. Vì vậy, người ta thường kiêng ăn các món có những gia vị này trong ngày tháng "cô hồn" hay ngày rằm mùng 1.

*Thông tin trong bài viết được tổng hợp