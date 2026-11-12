Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Bí ẩn kho báu Đảo Oak: Hơn 200 năm vẫn chưa có lời giải

Hơn hai thế kỷ tìm kiếm, hàng loạt cuộc khai quật tốn kém và vô số giả thuyết kỳ lạ vẫn chưa thể giải đáp bí ẩn kho báu trên đảo Oak.

Thanh Bình (tổng hợp)

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam tỉnh Nova Scotia, Canada, Oak Island là hòn đảo nhỏ nổi tiếng với truyền thuyết về một kho báu được chôn giấu dưới lòng đất. Câu chuyện bắt đầu khoảng năm 1795, khi một thiếu niên tên Daniel McGinnis phát hiện dấu hiệu bất thường tại một khoảng đất trống. Cậu cùng hai người bạn đào xuống và phát hiện những lớp gỗ sồi được bố trí cách nhau đều đặn trong lòng một hố sâu.

Những cuộc khai quật sau đó phát hiện thêm nhiều dấu tích khiến người ta tin rằng nơi đây có một công trình ngầm được xây dựng có chủ đích. Đáng chú ý nhất là "Hố Tiền" (Money Pit), nơi các lớp gỗ lót xuất hiện ở những độ sâu khác nhau. Khi đào sâu hơn, nước biển liên tục tràn vào, khiến việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn. Một số nhóm tìm kiếm cho rằng đây là hệ thống bẫy nước được thiết kế để bảo vệ kho báu khỏi những kẻ xâm nhập.

Qua nhiều thế hệ, vô số giả thuyết về nguồn gốc kho báu được đưa ra. Có người tin rằng đó là vàng bạc của cướp biển Captain Kidd, tài sản của người Pháp trong thời kỳ thuộc địa, hay thậm chí những tài liệu và báu vật liên quan đến Hiệp sĩ Dòng Đền. Tuy nhiên, chưa có giả thuyết nào được chứng minh bằng bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy.

Đảo Oak nhìn từ trên cao, nơi nhiều thế hệ thợ săn kho báu đã tiến hành những cuộc khai quật tốn kém. Ảnh: menshealth.com

Đáng chú ý, những cuộc tìm kiếm đã phát hiện nhiều hiện vật có niên đại khác nhau, bao gồm đồng xu cổ, đồ gốm, mảnh gỗ, sợi xơ dừa và một cây thánh giá bằng chì được cho là có niên đại từ thế kỷ XIV. Một số vật liệu được tìm thấy ở độ sâu lớn, khiến giới nghiên cứu và những người săn kho báu tiếp tục tranh luận về lịch sử hoạt động của con người trên đảo. Tuy nhiên, những hiện vật này chưa chứng minh được sự tồn tại của một kho vàng bạc khổng lồ.

Bí ẩn Oak Island càng trở nên nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình The Curse of Oak Island, phát sóng từ năm 2014, theo chân hai anh em Rick và Marty Lagina trong hành trình tìm kiếm kho báu. Các cuộc khảo sát địa chất, phân tích mẫu đất, khoan sâu và khai quật quy mô lớn đã được thực hiện, nhưng kết quả vẫn chưa đem lại bằng chứng thuyết phục về kho báu huyền thoại.

Một vấn đề quan trọng là câu chuyện ban đầu cũng chưa được xác minh đầy đủ. Những ghi chép chi tiết sớm nhất về cuộc khai quật năm 1795 chỉ xuất hiện trong các tài liệu được công bố nhiều thập niên sau đó. Vì vậy, một số nhà nghiên cứu đặt câu hỏi liệu Hố Tiền có thực sự là công trình bí mật hay chỉ là một cấu trúc địa chất và những câu chuyện được thêu dệt qua nhiều thế hệ.

Đến nay, chưa có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận kho báu Đảo Oak tồn tại. Có thể nơi đây từng chứa tài sản được cất giấu, nhưng cũng có khả năng bí ẩn lớn nhất của hòn đảo chính là câu chuyện do con người tạo ra và không ngừng nuôi dưỡng suốt hơn 200 năm.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Đảo Oak #Kho báu #Hố Tiền #Truyền thuyết kho báu #Khảo cổ học

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn chiếc nhẫn đá xanh trên tay thi thể phụ nữ trong mộ cổ

Một ngôi mộ cổ ở Thái Châu, Giang Tô, Trung Quốc hé lộ thi thể phụ nữ thời Minh còn nguyên nhiều đường nét cùng chiếc nhẫn đá xanh bí ẩn.

Trong quá trình thi công tại đường Xuân Lan, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, công nhân bất ngờ phát hiện dấu tích những cỗ quan tài nằm sâu dưới lòng đất. Khi lực lượng chuyên môn tiến hành khai quật, họ tìm thấy hai khu mộ thời Minh với tổng cộng ba cỗ quan tài. Điều khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý là một cỗ quan tài chứa thi thể phụ nữ được bảo tồn khá nguyên vẹn, dù đã trải qua nhiều thế kỷ.

Thi thể được phát hiện khi mở cỗ quan tài cuối cùng. Bên trong, gương mặt người phụ nữ vẫn còn những đường nét rõ ràng, mắt, mũi, miệng và lông mày đều có thể quan sát được. Mái tóc đen cũng chưa rụng hết. Khi được đưa ra khỏi quan tài, thi thể gần như nằm trong trạng thái được bảo vệ bởi lớp chất lỏng màu vàng nâu. Những đặc điểm này khiến phát hiện trở thành một trong những trường hợp thi thể cổ được bảo tồn đáng chú ý tại Thái Châu.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn thiếu nữ đứng sau cánh cửa đỏ trong ngôi mộ cổ 850 năm tuổi

Năm 1973, một ngôi mộ cổ tại Sơn Tây (Trung Quốc) gây kinh ngạc với hình tượng thiếu nữ mỉm cười sau cửa đỏ, hé lộ phong tục mai táng độc đáo.

Phát hiện ngôi mộ cổ với hình ảnh thiếu nữ kỳ lạ

Năm 1973, tại khu vực Mã Thôn, huyện Tắc Sơn, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, người dân phát hiện một nhóm mộ cổ được xây dựng bằng gạch chạm khắc tinh xảo. Những ngôi mộ nằm gần chùa Thanh Long, trong khu vực được người dân địa phương gọi là Bách Mộ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi làng 9.000 năm tuổi trên đảo Síp và những bí ẩn chưa có lời giải

Từng là nơi cư trú của những cộng đồng nông nghiệp đầu tiên vùng Địa Trung Hải, Khirokitia lưu giữ dấu tích về một thế giới đã biến mất hàng thiên niên kỷ.

Nằm trên sườn đồi gần thung lũng sông Maroni, phía Nam đảo Síp, Khirokitia là một trong những khu định cư thời đồ đá mới quan trọng nhất vùng Đông Địa Trung Hải. Di tích có niên đại khoảng năm 7000–4000 trước Công nguyên, phản ánh quá trình con người chuyển từ săn bắt, hái lượm sang đời sống định cư và sản xuất lương thực. Năm 1998, địa điểm này được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Điểm đặc biệt của Khirokitia là những ngôi nhà hình tròn được xây dựng bằng đá và gạch bùn. Chúng có kích thước khác nhau, thường gồm nhiều không gian chức năng và được lợp bằng mái phẳng hoặc mái vòm. Một số ngôi nhà có bếp, bệ sinh hoạt và khu vực lưu trữ thực phẩm. Các công trình được bố trí khá dày đặc trên sườn đồi, tạo thành một cộng đồng cư trú có tổ chức thay vì những căn nhà biệt lập.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới