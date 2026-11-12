Bí ẩn kho báu Đảo Oak: Hơn 200 năm vẫn chưa có lời giải

Nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam tỉnh Nova Scotia, Canada, Oak Island là hòn đảo nhỏ nổi tiếng với truyền thuyết về một kho báu được chôn giấu dưới lòng đất. Câu chuyện bắt đầu khoảng năm 1795, khi một thiếu niên tên Daniel McGinnis phát hiện dấu hiệu bất thường tại một khoảng đất trống. Cậu cùng hai người bạn đào xuống và phát hiện những lớp gỗ sồi được bố trí cách nhau đều đặn trong lòng một hố sâu.

Những cuộc khai quật sau đó phát hiện thêm nhiều dấu tích khiến người ta tin rằng nơi đây có một công trình ngầm được xây dựng có chủ đích. Đáng chú ý nhất là "Hố Tiền" (Money Pit), nơi các lớp gỗ lót xuất hiện ở những độ sâu khác nhau. Khi đào sâu hơn, nước biển liên tục tràn vào, khiến việc tiếp cận trở nên vô cùng khó khăn. Một số nhóm tìm kiếm cho rằng đây là hệ thống bẫy nước được thiết kế để bảo vệ kho báu khỏi những kẻ xâm nhập.

Qua nhiều thế hệ, vô số giả thuyết về nguồn gốc kho báu được đưa ra. Có người tin rằng đó là vàng bạc của cướp biển Captain Kidd, tài sản của người Pháp trong thời kỳ thuộc địa, hay thậm chí những tài liệu và báu vật liên quan đến Hiệp sĩ Dòng Đền. Tuy nhiên, chưa có giả thuyết nào được chứng minh bằng bằng chứng khảo cổ đáng tin cậy.

Đảo Oak nhìn từ trên cao, nơi nhiều thế hệ thợ săn kho báu đã tiến hành những cuộc khai quật tốn kém. Ảnh: menshealth.com

Đáng chú ý, những cuộc tìm kiếm đã phát hiện nhiều hiện vật có niên đại khác nhau, bao gồm đồng xu cổ, đồ gốm, mảnh gỗ, sợi xơ dừa và một cây thánh giá bằng chì được cho là có niên đại từ thế kỷ XIV. Một số vật liệu được tìm thấy ở độ sâu lớn, khiến giới nghiên cứu và những người săn kho báu tiếp tục tranh luận về lịch sử hoạt động của con người trên đảo. Tuy nhiên, những hiện vật này chưa chứng minh được sự tồn tại của một kho vàng bạc khổng lồ.

Bí ẩn Oak Island càng trở nên nổi tiếng nhờ chương trình truyền hình The Curse of Oak Island, phát sóng từ năm 2014, theo chân hai anh em Rick và Marty Lagina trong hành trình tìm kiếm kho báu. Các cuộc khảo sát địa chất, phân tích mẫu đất, khoan sâu và khai quật quy mô lớn đã được thực hiện, nhưng kết quả vẫn chưa đem lại bằng chứng thuyết phục về kho báu huyền thoại.

Một vấn đề quan trọng là câu chuyện ban đầu cũng chưa được xác minh đầy đủ. Những ghi chép chi tiết sớm nhất về cuộc khai quật năm 1795 chỉ xuất hiện trong các tài liệu được công bố nhiều thập niên sau đó. Vì vậy, một số nhà nghiên cứu đặt câu hỏi liệu Hố Tiền có thực sự là công trình bí mật hay chỉ là một cấu trúc địa chất và những câu chuyện được thêu dệt qua nhiều thế hệ.

Đến nay, chưa có bằng chứng đáng tin cậy xác nhận kho báu Đảo Oak tồn tại. Có thể nơi đây từng chứa tài sản được cất giấu, nhưng cũng có khả năng bí ẩn lớn nhất của hòn đảo chính là câu chuyện do con người tạo ra và không ngừng nuôi dưỡng suốt hơn 200 năm.