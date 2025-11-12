Hà Nội

Đếm được 137 dấu tay của người Maya cổ trong hang động

Kho tri thức

Có tổng cộng 137 dấu tay của người Maya được phát hiện ở Mexico. Khám phá này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giới khảo cổ học.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Nền văn minh Maya được coi là một trong những nền văn minh tiền Columbus quan trọng nhất, đã thống trị một khu vực trải dài từ đông nam Mexico đến Honduras, El Salvador và Guatemala. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
Nền văn minh này bắt đầu phát triển vào những năm 400 Trước Công Nguyên và hưng thịnh vào năm 600 Trước Công Nguyên, trải qua thời kỳ hoàng kim từ năm 250-900 Sau Công Nguyên và kết thúc khi Tây Ban Nha chiếm đóng. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
Các nghiên cứu được tiến hành tại các thành phố của người Maya cho thấy, người Maya đã đạt đến trình độ rất tiên tiến trong nhiều lĩnh vực như thiên văn học, toán học, kiến ​​trúc và nghệ thuật. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
Gần đây, khi tiến hành khai quật trong một hang động trên bán đảo Yucatan của Mexico, các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Mexico bất ngờ tìm thấy hàng loạt dấu tích lạ. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
Đó là 137 dấu tay màu đen, đỏ và xám in hàng loạt trên các bức tường hang động ở Bán đảo Yucatan. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
Các chuyên gia đến từ Bảo Tàng Quốc Gia Mexico tin rằng, những dấu tay này là một phần trong nghi lễ cổ xưa của người Maya. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
Hầu hết các dấu tay có niên đại khoảng 1.200 năm tuổi, và chúng đều là của trẻ em. Ảnh: @Bảo Tàng Quốc Gia Mexico.
