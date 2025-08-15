Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xe

Đề xuất siết chặt quản lý ôtô nhập khẩu dạng quà, biếu tặng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng liên quan đến việc nhập khẩu ôtô dưới hình thức quà biếu, tặng hoặc tài sản di chuyển.

Thảo Nguyễn
Video: Bộ Tài chính siết thủ tục nhập khẩu ôtô (Theo: TH QH VN)

Theo đề xuất của Bộ Công thương, các loại xe thuộc diện này sẽ phải đáp ứng điều kiện tương tự như xe nhập khẩu thương mại, bao gồm: thuộc chủng loại, nhãn hiệu, hãng sản xuất được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô theo Nghị định 116/2017 và việc nhập khẩu chỉ được thực hiện thông qua doanh nghiệp đã có giấy phép. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ phải ủy thác cho các doanh nghiệp này thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Quy định mới sẽ không áp dụng với xe nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, sử dụng nội bộ hoặc làm hàng mẫu không tham gia giao thông.

3-9229.jpg
Đề xuất siết chặt quản lý ôtô nhập khẩu dạng quà, biếu tặng.

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, phần lớn ôtô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được thực hiện dưới hình thức quà biếu, tặng. Do Nghị định 116 không áp dụng với diện này, nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vẫn có thể đưa xe vào Việt Nam để kinh doanh, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, an toàn và môi trường.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, dù nhập khẩu vì mục đích thương mại hay không, ôtô vẫn phải đáp ứng yêu cầu bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, cũng như tuân thủ các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần hạn chế nhập xe đã qua sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông.

2-6368.jpg
Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, phần lớn ôtô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được thực hiện dưới hình thức quà biếu, tặng.

Việc áp dụng cơ chế cấp phép sẽ giúp hải quan theo dõi, quản lý sát tình hình nhập khẩu từng doanh nghiệp, đồng thời tránh tình trạng lợi dụng chính sách tài sản di chuyển khi hồi hương để kinh doanh.

“Chính sách quản lý nhập khẩu cần thống nhất và xuyên suốt, không phân biệt hình thức thương mại hay phi thương mại”, Bộ Công Thương nêu quan điểm. Cơ quan này cũng cho rằng việc nhập khẩu thông qua doanh nghiệp có giấy phép sẽ giúp quá trình thực hiện nhanh chóng, minh bạch hơn do các đơn vị này đã quen với thủ tục và quy trình.

#siết chặt quản lý ôtô nhập khẩu #ôtô nhập khẩu dạng quà biếu #nhập khẩu ôtô dưới hình thức quà tặng #ôtô nhập lậu về Việt nam #xe nhập khẩu thương mại #nhập khẩu ôtô theo Nghị định 116/2017

Bài liên quan

Xe

Xe nhập khẩu tăng mạnh, chiếm ưu thế trên thị trường ôtô Việt

Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2025, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 18.714 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt gần 423 triệu USD. 

Video: Khách hàng đánh giá Geely Coolray Trung Quốc tại Việt Nam.

So với tháng trước, lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam giảm 13,5%, trong khi giá trị kim ngạch cũng ghi nhận mức sụt giảm 5%. Tính trung bình, mỗi ngày Việt Nam đã chi khoảng 12 triệu USD cho việc nhập khẩu ô tô trong tháng qua.
Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 64.995 ôtô, với tổng giá trị vượt mốc 1,4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, sản lượng xe nhập khẩu về Việt Nam tăng 48,5%, kim ngạch cũng tăng đến 50,7%.
Xe nhap khau tang manh, chiem uu the tren thi truong oto Viet
Xe nhập khẩu tăng mạnh, chiếm ưu thế trên thị trường ôtô Việt. 
Xem chi tiết

Xe

Volkswagen Việt Nam sắp mở bán ôtô điện nhập khẩu Malaysia?

Nhiều bằng chứng cho thấy Volkswagen Malaysia chuẩn bị tung ra thị trường mẫu ôtô điện thuộc phân khúc C-SUV và sẽ xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.

Video: Xem chi tiết xe điện Volkswagen ID.4. ra mắt năm 2022
Theo Paultan, tại buổi lễ khai trương dây chuyền lắp ráp mẫu xe Audi Q7 tại Malaysia tổ chức vào ngày 24/4, Volkswagen tại Malaysia đã công bố kế hoạch lắp ráp xe thuần điện và xe hybrid xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Xem chi tiết

Xe

Người Mỹ đổ xô mua ôtô để né thuế nhập khẩu mới

Doanh số ôtô của toàn thị trường Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 3/2025 vừa qua, mặc dù giá và các chương trình ưu đãi nhìn chung vẫn ổn định.

Video: Mức thuế cao của Tổng thống Trump đối với xe nhập khẩu có thể ảnh hưởng đến giá xe và ngành công nghiệp ôtô như thế nào?

Tháng 3/2025 đã mang đến một khoảng lặng hiếm hoi của thị trường ôtô Mỹ trước khi giá xe được dự đoán sẽ tăng mạnh do chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo đó, trong tháng 3 vừa qua, cả giá xe mới và cũ đều giảm nhẹ so với tháng 2/2025. Giá xe trung bình tại thị trường này cũng chỉ cao hơn chưa đến 1% so với cùng kỳ năm 2024.

Đây là một chiến thắng tạm thời cho người tiêu dùng nhưng sẽ không kéo dài. Một khi các đại lý bán hết lô hàng "trước thuế", thị trường ôtô Mỹ sau thuế có khả năng sẽ thay đổi.

Dữ liệu từ Cox Automotive cho thấy giá giao dịch trung bình hàng tháng của ôtô mới tại thị trường Mỹ trong tháng trước là 47.462 USD, giảm nhẹ so với mức 47.577 USD của tháng 2. Điều đáng chú ý là khoảng cách giá giữa các mẫu xe dùng động cơ đốt trong (ICE) và ô tô điện (EV) lại đang tăng lên. Điều này trái ngược với lý thuyết về việc ô tô điện đang tiến gần đến mức ngang giá với xe xăng, dầu thông thường.

Nguoi My do xo mua oto de ne thue nhap khau moi

Người Mỹ đổ xô mua ô tô để né thuế nhập khẩu mới.
Ước tính cho thấy giá giao dịch trung bình của một chiếc ô tô điện mới tại thị trường Mỹ trong tháng 3/2025 là 59.205 USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức 57.015 USD của tháng 2. Một phần lý do đến từ việc giá xe Tesla tăng với mức trung bình ước tính là 54.582 USD. Giá trung bình của xe điện Tesla đã tăng 3,5% so với năm ngoái và tăng 4,5% so với tháng 2.
Giá xe trung bình của nhiều thương hiệu xe khác cũng đã tăng trong tháng 3 vừa qua. Ví dụ, giá trung bình của xe Land Rover trong tháng 3 đạt 107.129 USD, tăng 8,8% so với mức 98.478 USD của tháng 2 và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Lincoln và Mitsubishi cũng ghi nhận mức tăng giá lần lượt là 4,7% và 4,3% so với tháng trước, đạt 68.281 USD và 31.692 USD.
Tuy nhiên, một số hãng xe lại ghi nhận mức giá trung bình giảm trong tháng 3/2025. Ví dụ, giá xe Cadillac trung bình giảm 5% xuống còn 74.078 USD. Jaguar giảm 5,8% còn 64.403 USD trong khi Dodge và Infiniti giảm 2,6%, xuống còn lần lượt 49.548 USD và 62.276 USD.
Dữ liệu từ Cox Automotive cũng cho thấy doanh số ô tô của toàn thị trường Mỹ đã tăng mạnh trong tháng 3/2025 mặc dù giá và các chương trình ưu đãi nhìn chung vẫn ổn định. Ước tính, người Mỹ đã mua khoảng 1,59 triệu chiếc xe mới trong tháng trước. Nếu con số này chính xác, đây sẽ là tháng có doanh số cao nhất tại thị trường này trong gần 4 năm qua, tăng 30% so với tháng 2.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới