Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo quyết định của Thủ tướng liên quan đến việc nhập khẩu ôtô dưới hình thức quà biếu, tặng hoặc tài sản di chuyển.

Video: Bộ Tài chính siết thủ tục nhập khẩu ôtô (Theo: TH QH VN)

Theo đề xuất của Bộ Công thương, các loại xe thuộc diện này sẽ phải đáp ứng điều kiện tương tự như xe nhập khẩu thương mại, bao gồm: thuộc chủng loại, nhãn hiệu, hãng sản xuất được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô theo Nghị định 116/2017 và việc nhập khẩu chỉ được thực hiện thông qua doanh nghiệp đã có giấy phép. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sẽ phải ủy thác cho các doanh nghiệp này thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Quy định mới sẽ không áp dụng với xe nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, sử dụng nội bộ hoặc làm hàng mẫu không tham gia giao thông.

Đề xuất siết chặt quản lý ôtô nhập khẩu dạng quà, biếu tặng.

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, phần lớn ôtô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được thực hiện dưới hình thức quà biếu, tặng. Do Nghị định 116 không áp dụng với diện này, nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện vẫn có thể đưa xe vào Việt Nam để kinh doanh, tiềm ẩn rủi ro về chất lượng, an toàn và môi trường.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh, dù nhập khẩu vì mục đích thương mại hay không, ôtô vẫn phải đáp ứng yêu cầu bảo hành, bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, cũng như tuân thủ các quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần hạn chế nhập xe đã qua sử dụng để đảm bảo an toàn giao thông.

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, phần lớn ôtô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại được thực hiện dưới hình thức quà biếu, tặng.

Việc áp dụng cơ chế cấp phép sẽ giúp hải quan theo dõi, quản lý sát tình hình nhập khẩu từng doanh nghiệp, đồng thời tránh tình trạng lợi dụng chính sách tài sản di chuyển khi hồi hương để kinh doanh.

“Chính sách quản lý nhập khẩu cần thống nhất và xuyên suốt, không phân biệt hình thức thương mại hay phi thương mại”, Bộ Công Thương nêu quan điểm. Cơ quan này cũng cho rằng việc nhập khẩu thông qua doanh nghiệp có giấy phép sẽ giúp quá trình thực hiện nhanh chóng, minh bạch hơn do các đơn vị này đã quen với thủ tục và quy trình.