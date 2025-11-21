Để trống năm vị trí trong nhà tài lộc tự tìm đến

Trong phong thủy nhà ở, không phải lúc nào bố trí thật nhiều đồ đạc cũng tốt. Nhiều gia đình càng ở lâu càng chất đầy, khiến năng lượng trì trệ và tài lộc khó lưu thông. Ngược lại, người am hiểu phong thủy, đặc biệt là những gia đình khá giả, luôn để trống một vài vị trí quan trọng để tạo “khoảng thở” cho khí tốt luân chuyển. Điều thú vị là những khu vực này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại đóng vai trò quyết định trong việc giữ cho ngôi nhà sáng sủa, thông thoáng và thu hút vượng khí.

Dưới đây là 5 vị trí càng để trống càng dồi dào tài lộc mà người giàu đều âm thầm áp dụng trong nhà mình.

1. Khoảng trước cửa chính

Cửa chính được xem là nơi đón khí và cũng là nơi tài lộc chảy vào. Nếu khu vực này bị lấn chiếm bởi giày dép, vật dụng hoặc cây cối um tùm, dòng khí dễ bị cản trở. Người giàu thường giữ khoảng này thật thoáng, sạch và đủ sáng để khí tốt đi thẳng vào trong nhà. Thậm chí, họ còn tránh đặt thảm dày hay vật trang trí rườm rà để không tạo cảm giác tù túng.

2. Lối đi chính trong nhà

Đây là đường dẫn khí lưu thông giữa các phòng. Nếu lối đi quá chật, đồ đạc kê sát hoặc treo quá nhiều vật trang trí, năng lượng sẽ bị tắc lại. Để lối đi rộng rãi không chỉ giúp nhà gọn gàng hơn mà còn tạo cảm giác tinh thần nhẹ nhõm, nhịp sống nhịp nhàng. Những gia đình có điều kiện thường để trống lối đi, chỉ giữ lại ánh sáng, sự sạch sẽ và một vài điểm nhấn nhẹ nhàng.

3. Góc sinh tài trong phòng khách

Phòng khách luôn có một góc “điểm tụ tài” thường nằm ở vị trí chéo đối diện cửa chính. Điều thú vị là góc này càng gọn, càng ít đồ thì càng tốt. Nhiều người thích để một chậu cây khỏe mạnh hoặc hoàn toàn để trống để góc tài vận không bị đè nén bởi đồ đạc. Khi góc này sạch sẽ và thông thoáng, sinh khí ở lại lâu hơn, theo quan niệm phong thủy sẽ giúp thu hút tiền tài.

4. Không gian dưới gầm cầu thang

Nhiều gia đình nhận thấy gầm cầu thang trống thì tiếc nên tận dụng làm kho để đủ thứ linh tinh. Tuy nhiên đây là nơi tụ khí nặng và dễ gây cảm giác bí bách. Người giàu thường để trống tối đa, hoặc nếu cần dùng thì bố trí thật gọn và sạch. Không gian này càng ít đồ thì càng hạn chế năng lượng xấu tích tụ và giúp luồng khí trong nhà không bị đứt gãy.

5. Khu vực phía sau cửa phòng ngủ

Ít ai biết rằng phía sau cửa phòng ngủ lại là khu vực quan trọng. Khi cửa mở ra gặp ngay đồ đạc, quần áo hoặc vali chất đống, năng lượng tốt vừa vào đã bị chắn lại. Người giàu thường để trống khoảng này để tạo cảm giác thông thoáng, mở cửa là thoải mái ngay. Điều này giúp giấc ngủ an yên hơn và tinh thần dễ tái tạo năng lượng, từ đó công việc và tài lộc trôi chảy hơn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo