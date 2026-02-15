Hà Nội

Đặt áo dài Tết online, netizen 'sang chấn tâm lý' với những thiết kế 'bất ổn'

Định diện áo dài 'vạn người mê', netizen ngậm ngùi nhận về những thiết kế 'vạn người chê' khi quyết định mua sắm online dịp cận Tết.

Trầm Phương
Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người xúng xính trong những tà áo dài truyền thống. Tuy nhiên, thay vì nhận được sự rạng rỡ, không ít "con dân sắm Tết" đã phải nhận về những "cú lừa" đau đớn khi đặt hàng qua mạng. Loạt ảnh "thực tế vs quảng cáo" trong một bài đăng mới đây đang khiến cộng đồng mạng vừa thương vừa buồn cười. (Ảnh: Một góc khác nhà AH)
Nhiều cô gái đã phải thốt lên hai chữ "kiếp nạn" khi cầm trên tay bộ áo dài mong đợi. Một số shop quảng cáo vải lụa cao cấp, nhưng thực tế lại là loại vải dễ nhăn đến mức "chưa kịp mặc đã nát", khiến người mua chỉ biết ngậm ngùi đặt câu hỏi cho người bán. (Ảnh: Một góc khác nhà AH)
Trên ảnh shop đăng là tone hồng pastel nhẹ nhàng, thanh tao; nhưng hàng thật nhận về lại là màu hồng cánh sen rực rỡ hoặc một tông màu tối sầm khó tả. (Ảnh: Một góc khác nhà AH)
Thay vì ôm sát hoặc có độ rủ mềm mại như ảnh mẫu, nhiều thiết kế khi mặc lên lại thẳng đuột, rộng thênh thang hoặc nhăn nhúm một cách khó hiểu. (Ảnh: Một góc khác nhà AH)
Thậm chí, một số mẫu còn bị nhầm tưởng là trang phục mặc ở nhà thay vì đồ diện Tết. (Ảnh: Một góc khác nhà AH)
Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng nhiều shop lấy ảnh gốc, thế nhưng đã may "nhái" lại, nên sản phẩm nhận về tay là "tiền nào của nấy". (Ảnh: Một góc khác nhà AH)
Một câu chuyện khác "cười ra nước mắt" mùa sắm Tết cách đây ít ngày cũng từng chiếm sóng mạng xã hội là của một nam thanh niên. Vì quá mê mẩn bộ Long bào oai vệ nhưng lại "đau ví" trước mức giá 8 triệu đồng của hàng chính hãng, anh chàng quyết định chọn phương án "tiết kiệm" bằng cách đặt hàng may lại (hàng remake) với giá gần 1 triệu đồng. (Ảnh: Trung Jin)
Thay vì vẻ uy nghi, lẫm liệt như hình mẫu, bộ đồ nhận về lại có chất liệu bóng loáng, mỏng manh và phom dáng rộng thùng thình. Hình ảnh rồng phượng được in ấn một cách sơ sài, thiếu độ sắc nét và tinh xảo so với nguyên tác. (Ảnh: Trung Jin)
Bức ảnh anh chàng ngồi bên mâm cơm với gương mặt thất thần, tay giữ chiếc mũ "vương giả" đã nhanh chóng trở thành meme mới của cư dân mạng. (Ảnh: Trung Jin)
Những câu chuyện trên là bài học cho các tín đồ shopping, nên kiểm tra kỹ ảnh thật trong phần đánh giá của người mua trước, ưu tiên các shop có uy tín hoặc cho phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đồng thời đừng quá tin vào những tấm hình đã qua 7-7-49 lớp filter chỉnh màu của shop. (Ảnh: Trung Jin)
#áo dài Tết #đặt hàng online #thất vọng #mua sắm #thời trang #Đặt áo dài Tết online

