Chọn xe đưa đón con: Vì sao công nghệ trên VF 6 thuyết phục nhiều phụ huynh?

Camera 360 độ cùng các tính năng cảnh báo trên VF 6 bổ sung thông tin hữu ích, giúp phụ huynh chủ động hơn khi đỗ xe, lùi xe và mở cửa.

Đường hẹp, xe máy nối nhau và trẻ nhỏ di chuyển quanh các phương tiện khiến việc đưa đón con đòi hỏi người lái quan sát kỹ. Camera 360 độ cùng các tính năng cảnh báo trên VF 6 bổ sung thông tin hữu ích, giúp phụ huynh chủ động hơn khi đỗ xe, lùi xe và mở cửa.

Thêm góc nhìn, bớt áp lực khi xoay xở chỗ hẹp

16h30 trước cổng một trường tiểu học ở TP.HCM, hai bên đường kín xe máy phụ huynh. Học sinh ra về, người lớn dừng đón con, dòng phương tiện liên tục thay đổi. Với chị Hồ Thị Kim Oanh , đây từng là thời điểm căng thẳng khi cầm lái chiếc sedan cũ. “Mỗi lần lùi ra khỏi chỗ đỗ là tim tôi đập thình thịch”, chị Oanh kể.

Sau khi chuyển sang VF 6 Plus, chị có thêm sự hỗ trợ từ camera 360 độ. Hệ thống tổng hợp hình ảnh từ các camera quanh xe, hiển thị trên màn hình trung tâm 12,9 inch để người lái quan sát khu vực xung quanh phương tiện.

Khi tiến vào chỗ đỗ hoặc xoay xở trong lối hẹp, hình ảnh này giúp tài xế căn khoảng cách với lề đường, các xe bên cạnh và vật cản. Những vùng khó nhìn trực tiếp từ ghế lái có thêm góc quan sát, hỗ trợ người lái lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.

Ngoài lúc đưa đón con, theo chị, tính năng này còn hữu ích khi đỗ tại hầm chung cư, bãi xe siêu thị hoặc những nơi có nhiều cột và vật cản thấp.

Công nghệ hỗ trợ sát nhu cầu, ưu đãi 9% tiếp sức mua xe

Quan sát quanh xe chỉ là một phần của việc đưa đón an toàn. Khi xe đã dừng, thao tác mở cửa cũng cần chú ý vì xe máy hoặc xe đạp có thể đang đi tới từ phía sau.

VF 6 Plus có tính năng cảnh báo mở cửa, phát tín hiệu khi nhận diện phương tiện tiến đến. Thông tin này nhắc người ngồi trong xe kiểm tra bên ngoài trước khi mở cửa.

Khi lùi khỏi chỗ đỗ, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau tiếp tục bổ sung hỗ trợ. Hệ thống có thể cảnh báo xe đang di chuyển ngang phía sau trong phạm vi nhận diện, hữu ích khi tầm nhìn bị che bởi các phương tiện đỗ hai bên.

Kết hợp với hình ảnh camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau, người lái có thêm thông tin để kiểm tra trước khi tiếp tục thao tác.

VF 6 được trang bị lên đến 7 túi khí cùng các công nghệ như cảnh báo điểm mù, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao. Những trang bị này bổ sung khả năng bảo vệ hành khách, đồng thời giúp người lái chủ động hơn trong các tình huống giao thông hằng ngày.

Bên cạnh trang bị, chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 mang tới ưu đãi 9% giá niêm yết cho VF 6, áp dụng đến hết ngày 19/12/2026. Chương trình dành cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của mọi thương hiệu hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện VinFast.

Với VF 6 Plus có giá niêm yết 699 triệu đồng, khoản ưu đãi tương ứng 62,91 triệu đồng, đưa giá xe còn hơn 636 triệu đồng. Người mua còn có thể tiếp cận khoản vay tới 100% giá trị xe theo chính sách “Mua xe 0 đồng”, cùng quyền lợi sạc miễn phí tại V-Green đến ngày 10/2/2029.

Với phụ huynh, một chiếc xe đáng chọn cần hỗ trợ tốt ngay từ những việc nhỏ như đỗ sát lề, lùi khỏi bãi hay mở cửa đón con. VF 6 Plus tạo sự tin tưởng nhờ những tiện ích “dùng mỗi ngày” ấy, cùng các trang bị an toàn giúp bảo vệ cả gia đình trên mỗi hành trình.