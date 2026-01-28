Đạo diễn Trần Lực tiếc thương nghệ sĩ Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Nghệ sĩ Hải Điệp nổi tiếng với vai diễn trong phim 'Chuyện nhà Mộc' vừa qua đời. Sự ra đi của ông khiến đạo diễn Trần Lực vô cùng tiếc thương.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Trần Lực vừa bày tỏ sự tiếc thương nghệ sĩ Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời. Trần Lực viết: “Vĩnh biệt chú NSƯT Hải Điệp! Ngày bé, tôi ở cùng bố mẹ trong khu văn công Mai Dịch và biết chú từ hồi ấu thơ, xem và mê chú diễn các vai hài như: hề gậy, hề mồi.

Khi làm đạo diễn phim Chuyện nhà Mộc, tôi casting mãi vẫn không tìm ra diễn viên hợp vai. Phim hài cần diễn viên có tố chất hóm hỉnh, hài hước, diễn xuất chân thực, không khoa trương…

Một buổi tối, trong bữa cơm, sau khi nghe tôi kể chuyện không tìm được diễn viên đóng vai ông Mộc, bố tôi mách: “Vai này chú Hải Điệp quá hợp”.

Sáng hôm sau, tôi và quay phim vào nhà chú ở khu văn công Mai Dịch. Hai anh em gọi hai cốc trà nóng (ngoài là diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam, chú còn mở quán trà chén). Chú nói chuyện cực duyên, hài hước, và tôi quyết định mời chú tham gia phim, bỏ qua khâu quay thử.

Chú Hải Điệp vào vai ông Mộc. Và Chuyện nhà Mộc đã khiến khán giả khóc cười. Sau phim Chuyện nhà Mộc, tôi mời chú Hải Điệp đóng vai Hai Bình trong bộ phim điện ảnh bi hài Hai Bình làm thủy điện. Chú hóa thân vào nhân vật một cách tự nhiên, với lối diễn hài hước, tưng tửng như không diễn.

Vĩnh biệt chú Hải Điệp! Vĩnh biệt ông Mộc! Vĩnh biệt ông Hai Bình!”.

Đạo diễn Trần Lực (trái) tiếc thương nghệ sĩ Hải Điệp phim 'Chuyện nhà Mộc' qua đời

Chia sẻ của đạo diễn Trần Lực.

Theo Tiền Phong, NSƯT Hải Điệp tên thật là Nguyễn Duy Thổ, sinh năm 1942. Ông xuất thân là diễn viên chèo. Năm 17 tuổi, nghệ sĩ Hải Điệp công tác ở Đoàn chèo Tổng cục Chính trị, sau đó gia nhập Nhà hát Chèo Việt Nam.

Trong Chuyện nhà Mộc, nghệ sĩ Hải Điệp đóng vai ông Mộc - người cha bán lợn, bán thóc để đưa con gái lên thành phố ôn thi, mong con có tấm bằng đại học để cuộc sống khấm khá hơn.

Chia sẻ với Vietnamnet, NSND Thanh Ngoan cho biết, lễ tang nghệ sĩ Hải Điệp diễn ra tại quê nhà ở Diên Hà, Hưng Yên chiều ngày 27/1.