Kinh doanh

'Thủ phủ' đào phai xứ Thanh xuống lá chờ đón Tết Nguyên đán

Những ngày giữa tháng 11 Âm lịch, “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh tất bật xuống đồng vặt lá, tỉa cành, chuẩn bị cho một vụ Tết Nguyên đán. 

Xã Xuân Du (Thanh Hóa) được ví là “thủ phủ” đào phai lớn nhất xứ Thanh. Những ngày này, khi Tết Nguyên Đán 2026 cận kề, không khí tại thủ phủ đào phai xứ Thanh trở nên hối hả, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Ảnh: Người lao động
Từ sáng sớm, khắp các vườn đào ở Xuân Du rộn ràng tiếng người gọi nhau, tiếng kéo cắt cành. Ảnh: Vietnamnet
Theo người trồng, công đoạn xuống lá được xem là khâu quyết định sự thành bại của cả vụ đào. Ảnh: TTXVN
Thời điểm tuốt lá phải bám sát tình hình thời tiết. Nếu hoa nở sớm hoặc muộn hơn Tết, giá trị cây đào giảm đáng kể. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Do đó, người trồng đào luôn theo dõi sát từng đợt nắng, rét để lựa chọn thời điểm phù hợp. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Công đoạn xuống lá đào giúp dinh dưỡng tập trung nuôi nụ, kích thích cây đâm chồi, ra hoa đúng dịp Tết. Ảnh: Người lao động
Quá trình tuốt lá đào đều được thực hiện thủ công đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng để tránh làm gãy cành, hỏng nụ. Ảnh: Người lao động
Để kịp thời vụ, nhiều nhà vườn phải thuê công nhân tuốt lá, giá dao động khoảng 250.000 – 300.000 đồng/ngày. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Đào phai Xuân Du có sắc hồng nhạt dịu dàng, nụ to, cánh dày, hoa bền màu. Ảnh: Người lao động
Thân cây mốc theo năm tháng, gốc chắc, tạo dáng cổ kính. Ảnh: TTXVN
Nhờ vẻ đẹp hài hòa ấy, đào phai Xuân Du từ lâu đã được thị trường ưa chuộng mỗi dịp Tết đến. Ảnh: Báo Thanh Hóa
Xã Xuân Du hiện có gần 300 ha đất trồng đào, trong đó khoảng 250 ha dự kiến cho thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Người lao động
Dự báo, người trồng đào Xuân Du có thể thu về cả trăm tỷ đồng, những hộ trồng nhiều có thể thu hàng tỷ đồng. Ảnh: Người lao động
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Làm vườn đào phai Xuân Du #Chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026 #Quy trình tuốt lá đào #Ảnh hưởng của thời tiết đến đào #Thị trường đào xuân Thanh Hóa #Giá thuê công nhân đào

