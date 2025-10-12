Hà Nội

Hot girl cầu lông Nguyễn Thuỳ khoe thành tích học tập đáng nể

Mới đây, Nguyễn Thùy Linh – tay vợt số 1 của cầu lông nữ Việt Nam đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Giáo dục học tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Thiên Anh
Hình ảnh Thùy Linh diện trang phục trắng thanh lịch, rạng rỡ trình bày luận văn khiến người hâm mộ không khỏi tự hào, minh chứng cho nỗ lực học tập nghiêm túc song song với sự nghiệp thể thao.
Đề tài hot girl cầu lông thực hiện có tên "Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức bền tốc độ cho nam VĐV cầu lông lứa tuổi 14–15 đội tuyển trẻ quốc gia".
Không chỉ giỏi chuyên môn, Thùy Linh còn được mệnh danh là "hot girl cầu lông" nhờ nhan sắc dịu dàng, nụ cười tươi và phong thái tự tin.
Với gương mặt sáng, đôi mắt biết nói cùng thần thái năng động, nữ vận động viên luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sân đấu.
Nhiều người nhận xét Thùy Linh mang vẻ đẹp trong trẻo, khỏe khoắn đúng chuẩn một "nữ thần thể thao" vừa mạnh mẽ, vừa cuốn hút.
Về sự nghiệp, Thùy Linh còn khiến làng cầu lông Việt Nam tự hào với hành trình bền bỉ chinh phục đỉnh cao.
Thùy Linh từng hai lần đại diện Việt Nam dự Olympic (Tokyo 2020 và Paris 2024), từng vô địch hàng loạt giải quốc tế như Nepal International, Bangladesh International, Vietnam Open… và hiện đang xếp hạng 18 thế giới, thứ hạng cao nhất trong lịch sử cầu lông nữ Việt Nam.
Nữ tay vợt cũng từng đánh bại nhiều đối thủ mạnh, trong đó có nhà vô địch thế giới Pusarla Sindhu.
Thuỳ Linh có thành tích cực khủng dù còn trẻ
Nhan sắc đời thường của Thuỳ Linh
#Nguyễn Thùy Linh #cầu lông Việt Nam #thành tích học tập #hot girl cầu lông #luận văn thạc sĩ #Giáo dục học

