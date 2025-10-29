Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Danh tính gái xinh cosplay tướng Liên Quân khiến fan đòi 'check map' liên tục

Màn cosplay vị tướng Liên Quân Azzen'Ka phiên bản mới của cô nàng Tiktoker Quỳnh Bei khiến cộng đồng game thủ phải 'dậy sóng'

Trầm Phương
Tướng Azzen'ka trong Liên Quân Mobile đã được làm lại ở phiên bản gần đây, với sự thay đổi lớn nhất là chuyển đổi ngoại hình từ nam sang nữ, trở thành một vị nữ thần sa mạc. (Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Sự thay đổi này nhận về rất nhiều sự quan tâm trong cộng đồng game thủ. Chính vì vậy, ngay khi bộ ảnh cosplay Azzen'ka được chia sẻ đã thu hút sự chú ý lớn. (Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Với nhan sắc ma mị và thần thái đỉnh cao, màn hóa thân này đã thành công "lột xác" hoàn toàn hình tượng vị Pháp Sư cát bụi, khiến người hâm mộ không ngừng tìm kiếm thông tin về "nữ chính" của màn cosplay.(Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Người thực hiện bộ ảnh gây sốt này chính là Quỳnh Bei, một cái tên cực hot trên nền tảng TikTok. Trước đó, cô nàng được biết đến là một trong những game thủ có niềm yêu thích đặc biệt với vị tướng này. (Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Quỳnh Bei vốn nổi tiếng với những video vũ đạo triệu view cùng phong cách "giấu mặt" bí ẩn trong thời gian dài, cho đến khi chính thức lộ diện và chinh phục khán giả bằng nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. (Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Trong bộ ảnh, Quỳnh Bei đã tái hiện thành công phiên bản Azzen'Ka sau khi được làm lại ngoại hình, vốn được thiết kế theo phong cách nữ tính và quyền năng hơn. (Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Trang phục đen cut-out quyến rũ, kết hợp với các chi tiết ánh kim, mũ trùm đầu bí ẩn và mái tóc dài ombre. (Ảnh: Garena Liên Quân Mobile)
Quỳnh Bei thể hiện ánh mắt sắc lạnh, ma mị cùng với những động tác gợi cảm như đang điều khiển sức mạnh của cát bụi và thời gian. (Ảnh: FB Quỳnh Bei)
Bộ ảnh không chỉ nhận về cơn mưa lời khen về độ đầu tư trang phục mà còn vì thần thái "không chê vào đâu được" của Quỳnh Bei. (Ảnh: FB Quỳnh Bei)
Nhiều fan hâm mộ hài hước bình luận rằng, Azzen'Ka này quá xinh đẹp, khiến họ phải liên tục "check map" (ý chỉ ngắm nhìn) và sẵn sàng "xin hóa đá" để được chiêm ngưỡng nhan sắc này. (Ảnh: FB Quỳnh Bei)
Trầm Phương
#Liên Quân Azzen'Ka #cosplay Liên Quân #Quỳnh Bei #game thủ nổi tiếng #cosplay nữ thần sa mạc #nhan sắc xinh đẹp

