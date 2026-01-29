Đánh hàng xóm tử vong, người đàn ông lĩnh 8 năm tù

Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường (Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh anh B.V.N bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Ngày 29/01, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh mở phiên tào trực tuyến xét xử bị cáo Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 17/8/2025, tại nhà anh B.V.N (SN 1978, ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng), do mâu thuẫn cá nhân với nhau, nên anh B.V.N, đã sử dụng một chiếc chổi có cán làm bằng kim loại đánh liên tục vào phần đầu của Hồ Văn Cường (gây tổn thương cơ thể 2%).

Bị cáo Hồ Văn Cường tại phiên toà.

Bực tức vì bị đánh, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. Hậu quả, anh N, bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Tại phiên xét xử, Hồ Văn Cường đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Văn Cường 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

