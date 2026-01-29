Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đánh hàng xóm tử vong, người đàn ông lĩnh 8 năm tù

Do mâu thuẫn cá nhân, Hồ Văn Cường (Hà Tĩnh) đã dùng tay đánh anh B.V.N bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Hạo Nhiên

Ngày 29/01, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh mở phiên tào trực tuyến xét xử bị cáo Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 17/8/2025, tại nhà anh B.V.N (SN 1978, ở thôn Phúc Lập, xã Kỳ Thượng), do mâu thuẫn cá nhân với nhau, nên anh B.V.N, đã sử dụng một chiếc chổi có cán làm bằng kim loại đánh liên tục vào phần đầu của Hồ Văn Cường (gây tổn thương cơ thể 2%).

image.jpg
Bị cáo Hồ Văn Cường tại phiên toà.

Bực tức vì bị đánh, Hồ Văn Cường dùng tay đấm nhiều lần vào vùng đầu, mạn sườn và bụng anh N. Hậu quả, anh N, bị gãy nhiều xương sườn dẫn đến mất máu cấp và tử vong.

Tại phiên xét xử, Hồ Văn Cường đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Hồ Văn Cường 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Đánh hàng xóm #tửu vong #lĩnh án #Hà Tĩnh #mâu thuẫn

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng giết người ở Đồng Tháp

Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Vũ Quy (tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong rồi đến công an đầu thú.

Ngày 13/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Vũ Quy (SN 1997) ngụ ấp Đông Thọ An, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang để điều tra hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

doi-tuong-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Vũ Quy tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Nghi phạm khai lý do đánh chết đồng nghiệp, đốt xưởng ở Hải Phòng

Mua Mí Sính khai do bực tức vì đồng nghiệp có lời nói đe dọa đánh và nghi ngờ người này nhắn tin qua lại với vợ mình nên đã đánh đồng nghiệp dẫn đến tử vong.

Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thông tin, vừa phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai đối tượng Mua Mí Sính (SN 1994, xã Phó Bảng, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi Giết người, hủy hoại tài sản.

8776.jpg
Mua Mí Sính khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra
Xem chi tiết

Xã hội

Say rượu sau bữa cơm tối, con riêng đánh chết bố dượng

Sau bữa cơm tối có rượu, mâu thuẫn giữa cha dượng và con riêng của vợ ở xã vùng cao Bum Tở (huyện Mường Tè, Lai Châu) đã bùng phát thành án mạng.

Say rượu sau bữa cơm tối, con riêng đánh chết bố dượng

Ngày 8/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, khoảng 23h đêm 5/6/2025, tại bản Huổi Han, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Vàng Hừ Lòng (30 tuổi, ở xã vùng cao Bum Tở (huyện Mường Tè, Lai Châu) đã xảy ra xô xát với bố dượng là ông Lý Hà Giá (45 tuổi) ngay tại nhà riêng sau cuộc nhậu đông người trong gia đình.

capture.png
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Vàng Hừ Lòng về hành vi giết người.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: PV.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 01 về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.