Đảng bộ MTTQ, Các đoàn thể Trung ương sẽ trở thành trụ cột vững chắc của hệ thống chính trị

Theo TS Nguyễn Minh Chung, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương ngày càng được thể hiện rõ hơn với tư cách là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, cách đây 1 năm, ngày 24/1/2025, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã được thành lập. Hoạt động trong bối cảnh mới, tâm thế mới, đặc biệt nhất là khi cả nước đang tập trung mọi nguồn lực để bước vào Kỷ nguyên mới, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã để lại những dấu ấn nào trong năm đầu tiên hoạt động? Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) Thời Đại đã có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về nội dung trên.

TS Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

- Thưa ông, kể từ khi Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, ông đánh giá đâu là những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị?

Việc thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là một quyết sách quan trọng, thể hiện tư duy đổi mới của Trung ương về tổ chức bộ máy và phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Đảng bộ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phương thức lãnh đạo phù hợp với đặc thù liên hiệp, liên minh chính trị - xã hội; từng bước khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể ở Trung ương, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao.

Điểm nổi bật là Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát nhiệm vụ chính trị, giữ vững “trục chính trị - tư tưởng” trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy với quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều nội dung mới. Công tác tuyên giáo, dân vận được triển khai chủ động, bài bản; việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương được tiến hành nghiêm túc, kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Đặc biệt, trong giai đoạn thay đổi lớn về tổ chức và chuyển đổi cơ chế vận hành, Đảng bộ đã giữ vững sự ổn định chính trị - tư tưởng, bảo đảm hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các hội quần chúng diễn ra thông suốt, “không bị gián đoạn”, “không tạo khoảng trống” trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 cho thấy mô hình Đảng bộ mới không chỉ nhanh chóng đi vào nền nếp mà đã từng bước vận hành thực chất, phát huy rõ vai trò lãnh đạo toàn diện trong toàn hệ thống.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ngày 4/11/2025.

- Thưa ông, những thành quả này được các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và rộng hơn là dư luận xã hội ghi nhận như thế nào?

Những kết quả bước đầu của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá tích cực từ các tổ chức thành viên. Nhiều ý kiến cho rằng việc hình thành một Đảng bộ thống nhất ở Trung ương đã góp phần bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt, giảm chồng chéo trong chỉ đạo, tăng cường phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức thành viên phát huy tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ góc độ dư luận xã hội, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, các hội quần chúng ngày càng được thể hiện rõ hơn với tư cách là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tiếng nói đại diện, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được chuyển tải kịp thời, có trách nhiệm; nhiều phong trào, cuộc vận động lớn được xã hội ghi nhận bởi tính thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, gắn với những vấn đề dân sinh cụ thể.

Qua đó, niềm tin xã hội đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và các hội quần chúng tiếp tục được củng cố, góp phần quan trọng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 22-23/9 tại Hà Nội.

- Rất nhiều ý kiến đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả giữa Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương cùng các tổ chức đảng trực thuộc. Theo ông, đâu là những nguyên nhân chính yếu tạo nên bức tranh tổng thể này?

Theo tôi, kết quả và bức tranh tổng thể tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp giữa Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với các tổ chức đảng trực thuộc xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu, có tính nền tảng.

Trước hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với việc xây dựng và vận hành mô hình mới - Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Những định hướng rõ ràng, nhất quán của Trung ương đã tạo cơ sở chính trị vững chắc để Đảng ủy chủ động triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn về tổ chức và phương thức hoạt động.

Thứ hai, Đảng ủy đã xác định đúng phương châm và cách thức lãnh đạo: vừa bảo đảm nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, đặc thù của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và các hội quần chúng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện theo hướng sâu sát, thực chất, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, dàn trải.

Thứ ba, sự phối hợp chặt chẽ, linh hoạt và hiệu quả được hình thành trên cơ sở các quy chế, quy trình lãnh đạo, điều hành được xây dựng sớm và thực hiện nghiêm túc. Chế độ giao ban, thông tin, báo cáo được duy trì nền nếp; nhiều việc khó, việc mới được trao đổi, xử lý kịp thời ngay từ đầu, không để kéo dài hay phát sinh điểm nghẽn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cuối cùng, yếu tố con người giữ vai trò then chốt. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, phối hợp chặt chẽ vì mục tiêu chung. Đây chính là nền tảng quan trọng bảo đảm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng đi vào chiều sâu, quyết liệt và hiệu quả hơn.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu thực tiễn của công tác Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng trong Kỷ nguyên phát triển mới.

- Hiện nay, cả nước đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Xin ông cho biết những lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ ưu tiên trong thời gian tới?

Thời gian tới, cùng toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm theo hướng bám sát Nghị quyết của Đảng và yêu cầu thực tiễn của công tác Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng trong Kỷ nguyên phát triển mới.

Trọng tâm trước hết là lãnh đạo việc quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, nhất là các nội dung về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các hội quần chúng theo hướng thực chất, gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở.

Cùng với đó, Đảng bộ tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Một nhiệm vụ xuyên suốt là tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận, các đoàn thể và các hội quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Ông kỳ vọng gì vào sự đóng góp chung của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong Kỷ nguyên vươn mình của đất nước hiện nay?

Trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tôi kỳ vọng Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm quy tụ, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực sự trở thành trụ cột chính trị - xã hội vững chắc của hệ thống chính trị.

Kỳ vọng lớn nhất là hệ thống Mặt trận, các đoàn thể, các hội quần chúng sẽ chuyển mạnh từ tư duy “đoàn kết để vượt khó” sang “đoàn kết để kiến tạo phát triển”, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm xã hội, ý chí tự lực, tự cường và năng lực sáng tạo của mỗi người dân, mỗi cộng đồng.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường đồng thuận, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng quan trọng nhất để đất nước phát triển nhanh, bền vững và hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong những thập niên tới.

- Trân trọng cảm ơn ông!