Ngắm bộ ảnh Việt phục 'mười phân vẹn mười' của hot girl triệu fan Diệu Linh.

Cộng đồng trẻ

Ngắm bộ ảnh Việt phục 'mười phân vẹn mười' của hot girl triệu fan Diệu Linh.

Rời bỏ những bộ cánh sành điệu, 'nàng thơ' triệu fan Nguyễn Diệu Linh khiến netizen ngẩn ngơ khi hóa thân thành thiếu nữ khuê các trong tà Việt phục thanh tao.

Trầm Phương
Nguyễn Diệu Linh là một cái tên không còn xa lạ với giới trẻ. Sinh năm 2004 tại Hà Nội, Diệu Linh hiện là một trong những content creator nổi bật trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp với hơn 3,6 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 1 triệu follower trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu nhan sắc trong veo và thần thái đài các, cô nàng một lần nữa khẳng định sức hút của một "vợ quốc dân" trong lòng người hâm mộ khi diện thiết kế Việt phục trong bộ ảnh mới đây. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh mới nhất, Nguyễn Diệu Linh lựa chọn bộ Việt phục mang sắc xanh cốm dịu mát - màu sắc gợi nhớ đến hương vị mùa thu Hà Nội. Bộ trang phục được thiết kế tỉ mỉ với phần áo ngũ thân cách điệu, kết hợp cùng các chi tiết thêu tay phượng múa, hoa sen đầy tinh xảo. (Ảnh: IGNV)
Vải lụa cao cấp có độ bóng nhẹ, tạo độ rủ mềm mại, giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, chuẩn mực của phụ nữ Việt xưa. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt trong bộ ảnh, DIệu Linh kết hợp với các phục kiện đậm chất truyền thống như đàn Nguyệt. Sự xuất hiện của nhạc cụ dân tộc không chỉ là đạo cụ diễn xuất mà còn khẳng định sự am hiểu và tôn vinh văn hóa nghệ thuật truyền thống của cô nàng. Cách cầm đàn, tư thế ngồi đều toát lên vẻ tri thức và nhã nhặn. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh đó, chiếc nón quai thao cách điệu được đính thêm những đóa hoa tươi và lớp voan trắng mỏng đã tạo điểm nhấn cho bộ ảnh. Khi ánh sáng xuyên qua lớp voan, gương mặt của Diệu Linh hiện lên mờ ảo, tạo nên vẻ đẹp thoát tục, mong manh.(Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh này, Diệu Linh chọn phong cách "clean girl" với lớp nền mỏng nhẹ như sương, đôi mắt được nhấn nhá bằng tông màu hồng đào dịu nhẹ, hàng mi cong tự nhiên giúp đôi mắt trông long lanh, có hồn hơn. (Ảnh: IGNV)
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt biết nói cùng làn da trắng mịn màng của Diệu Linh trong khung cảnh cổ kính đã tạo nên một tổng thể "mười phân vẹn mười", khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn.(Ảnh: IGNV)
Việc một "hot girl triệu fan" như Nguyễn Diệu Linh diện Việt phục không đơn thuần là một bộ ảnh thời trang. Đó còn là cách cô dùng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá nét đẹp di sản đến gần hơn với thế hệ Gen Z. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, người hâm mộ đã dành những lời khen có cánh cho tạo hình lần này của Diệu Linh: "xinh quá nàng ui", "ả đẹp chấn động", "tiên nữ hả", "yêu kiều quá nàng ơi". (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Diệu Linh #Việt phục #thời trang truyền thống #nữ diễn viên #vẻ đẹp Việt

