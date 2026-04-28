Cuộc sống của Thang Duy ở tuổi 47

Cuộc sống của Thang Duy ở tuổi 47

Thang Duy được cho là đang mang thai lần 2 ở tuổi 47. Nữ diễn viên chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Theo Thái Linh/ Znews
Ngày 27/4, tờ Ettoday đưa tin Thang Duy gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với vòng hai lộ rõ. Nữ diễn viên diện áo khoác dài màu đen rộng, được cho là đang ở tháng thứ 5 hoặc 6 của thai kỳ. Chưa lên tiếng xác nhận, nhưng thông tin về nữ diễn viên đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: China Entertainment News.
Ngày 27/4, tờ Ettoday đưa tin Thang Duy gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với vòng hai lộ rõ. Nữ diễn viên diện áo khoác dài màu đen rộng, được cho là đang ở tháng thứ 5 hoặc 6 của thai kỳ. Chưa lên tiếng xác nhận, nhưng thông tin về nữ diễn viên đã thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: China Entertainment News.
Tin đồn cô mang thai xuất hiện từ tháng 3. Thời điểm đó, Thang Duy được bắt gặp đi mua sắm cùng chồng là đạo diễn Kim Tae Yong và thường xuyên dùng túi xách che bụng. Ảnh: China Entertainment News.
Tin đồn cô mang thai xuất hiện từ tháng 3. Thời điểm đó, Thang Duy được bắt gặp đi mua sắm cùng chồng là đạo diễn Kim Tae Yong và thường xuyên dùng túi xách che bụng. Ảnh: China Entertainment News.
Sinh năm 1979, Thang Duy là gương mặt nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm như Sắc Giới, Thu muộn, Võ hiệp, Quyết tâm chia tay… Cô kết hôn với Kim Tae Yong năm 2014 sau khoảng 4 năm quen biết và hiện có một con gái 10 tuổi tên là Summer. Cuối năm 2024, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt. Ảnh: China Press.
Sinh năm 1979, Thang Duy là gương mặt nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ với nhiều tác phẩm như Sắc Giới, Thu muộn, Võ hiệp, Quyết tâm chia tay… Cô kết hôn với Kim Tae Yong năm 2014 sau khoảng 4 năm quen biết và hiện có một con gái 10 tuổi tên là Summer. Cuối năm 2024, cặp đôi vướng tin đồn rạn nứt. Ảnh: China Press.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Thang Duy khẳng định cô không có ý định ly hôn chồng. Ảnh: China Press.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Thang Duy khẳng định cô không có ý định ly hôn chồng. Ảnh: China Press.
Thậm chí, khi được hỏi về thứ bậc trong gia đình, Thang Duy thẳng thắn trả lời cha mẹ quan trọng nhất sau đó đến chồng và cuối cùng là con gái. Nữ diễn viên giải thích con gái cô sẽ có gia đình riêng trong tương lai, còn chồng cô là người ở bên cạnh đến khi già, QQ viết. Ảnh: ELLE.
Thậm chí, khi được hỏi về thứ bậc trong gia đình, Thang Duy thẳng thắn trả lời cha mẹ quan trọng nhất sau đó đến chồng và cuối cùng là con gái. Nữ diễn viên giải thích con gái cô sẽ có gia đình riêng trong tương lai, còn chồng cô là người ở bên cạnh đến khi già, QQ viết. Ảnh: ELLE.
Theo World Journal, nữ diễn viên vừa qua cùng chồng con trở về Bắc Kinh thăm cha mẹ. Thang Duy từng chia sẻ cô và ông xã nói chuyện bằng tiếng Anh khi mới gặp nhau. Ảnh: Weibo.
Theo World Journal, nữ diễn viên vừa qua cùng chồng con trở về Bắc Kinh thăm cha mẹ. Thang Duy từng chia sẻ cô và ông xã nói chuyện bằng tiếng Anh khi mới gặp nhau. Ảnh: Weibo.
Từ lâu, nó đã trở thành cách giao tiếp thoải mái nhất của họ. Hai người không học tiếng mẹ đẻ của đối phương. Do đó, Thang Duy thừa nhận nhiều năm qua, cô không quá hiểu về văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Weibo.
Từ lâu, nó đã trở thành cách giao tiếp thoải mái nhất của họ. Hai người không học tiếng mẹ đẻ của đối phương. Do đó, Thang Duy thừa nhận nhiều năm qua, cô không quá hiểu về văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: Weibo.
Thang Duy giữ được ngoại hình trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 47. Theo đó, nữ diễn viên uống một cốc nước muối 600 ml mỗi sáng, theo Harpers Bazaar. Việc này không chỉ thúc đẩy nhu động ruột mà còn tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Bí quyết làm đẹp tiếp theo của nữ diễn viên là tẩy trang kỹ lưỡng. Ảnh: Weibo.
Thang Duy giữ được ngoại hình trẻ trung, tươi tắn ở tuổi 47. Theo đó, nữ diễn viên uống một cốc nước muối 600 ml mỗi sáng, theo Harpers Bazaar. Việc này không chỉ thúc đẩy nhu động ruột mà còn tăng cường trao đổi chất của cơ thể. Bí quyết làm đẹp tiếp theo của nữ diễn viên là tẩy trang kỹ lưỡng. Ảnh: Weibo.
Vì công việc thường đòi hỏi trang điểm đậm, ngôi sao sinh năm 1979 đặc biệt chú trọng đến việc làm sạch da và tẩy trang. Sau khi tan làm và trở về nhà, cô tẩy trang trước rồi dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch da từ trên xuống dưới theo chuyển động tròn. Ảnh: Weibo.
Vì công việc thường đòi hỏi trang điểm đậm, ngôi sao sinh năm 1979 đặc biệt chú trọng đến việc làm sạch da và tẩy trang. Sau khi tan làm và trở về nhà, cô tẩy trang trước rồi dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch da từ trên xuống dưới theo chuyển động tròn. Ảnh: Weibo.
Ngoài ra, Thang Duy rất chú trọng đến chất lượng giấc ngủ bởi cô tin chỉ có giấc ngủ ngon mới giúp làn da luôn khỏe mạnh. Vì vậy, nữ diễn viên luôn mang theo mặt nạ ngủ và tận dụng thời gian nghỉ giải lao để ngủ bù. Ảnh: TVBS.
Ngoài ra, Thang Duy rất chú trọng đến chất lượng giấc ngủ bởi cô tin chỉ có giấc ngủ ngon mới giúp làn da luôn khỏe mạnh. Vì vậy, nữ diễn viên luôn mang theo mặt nạ ngủ và tận dụng thời gian nghỉ giải lao để ngủ bù. Ảnh: TVBS.
Theo Thái Linh/ Znews
Bài liên quan

