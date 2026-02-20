CSGT dùng flycam giám sát giao thông, xử lý xe khách ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để giám sát giao thông và xử lý ô tô khách vi phạm.

Dự báo lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng đột biến vào những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án, bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực nhằm phân luồng và xử lý vi phạm.

Ghi nhận tại nút giao Đỗ Mười - Quốc lộ 1B (phường Yên Sở, Hà Nội), lực lượng Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp Công an phường sử dụng flycam để giám sát tình hình giao thông.

CSGT sử dụng flycam để quan sát tại các tuyến đường cửa ngõ, vành đai… Khi phát hiện ùn tắc hoặc va chạm giao thông, lực lượng chức năng dùng bộ đàm thông báo cho tổ công tác phân luồng từ xa.

Bên cạnh đó, tổ CSGT còn sử dụng flycam ghi hình ô tô khách vi phạm các lỗi như dừng, đỗ đón trả khách sai quy định… để xử lý.

Trong ca công tác, tổ CSGT phát hiện ô tô khách biển số 90B-007.XX chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội vi phạm lỗi chở xe máy trên khoang hành khách. Làm việc với CSGT, tài xế cho biết hành khách đã thuê nhà xe chở để có xe máy đi lại ở quê trong dịp Tết. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt về lỗi chở hàng hóa trên khoang hành khách. Với lỗi này, tài xế bị phạt 700 nghìn đồng.

Trường hợp khác là ô tô khách biển kiểm soát 35F-001.XX do tài xế Đào Hoàng T. (SN 1971, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển bị phát hiện chở quá 7 hành khách. Tài xế Đào Hoàng T. cho biết do dịp Tết nhà xe không tăng giá vé nên chở thêm khách để tăng thu nhập. Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế và chủ phương tiện.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết trong những ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, đơn vị sẽ tập trung xử lý vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là các hành vi: chở quá số người quy định; chở hàng hóa trên khoang hành khách hoặc trên nóc xe; chở quá khổ, quá tải trọng; vi phạm tốc độ.

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày 20/2 (tức Mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm 17 người chết và 27 người bị thương. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 18 vụ, giảm 13 người chết và 2 người bị thương.

Cũng trong ngày, CSGT của 34 tỉnh, thành phố đã xử lý 8.241 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao nhất với 3.473 trường hợp, tiếp đến là vi phạm tốc độ với 1.597 trường hợp.