Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG, chuột esports khung magie “lộ xương”

Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG sở hữu khung hợp kim magie siêu nhẹ 56g, cảm biến 33.000 DPI, polling 8.000Hz và pin 120 giờ.
Nissan vừa chính thức trình làng Almera 2026 tại Thái Lan với một số thay đổi nhẹ về ngoại thất, nâng cấp đáng chú ý ở trang bị an toàn và điều chỉnh giá bán.
Garmin hợp tác MoMo đưa thanh toán QR trực tiếp lên đồng hồ thông minh, mở ra trải nghiệm “không ví, không điện thoại” cho người dùng Việt.
Dear Ancestor - tựa game Việt lấy cảm hứng từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên - đang gây bão mạng xã hội nhờ lối chơi lạ, chạm sâu vào đạo hiếu.
Khủng hoảng RAM do AI đẩy giá PC tăng vọt, khiến dự đoán của Jeff Bezos về tương lai điện toán đám mây và sự thoái trào của máy tính cá nhân ngày càng rõ nét.
Tại sự kiện vừa diễn ra, HONOR đã chính thức giới thiệu mẫu HONOR Magic8 RSR Porsche Design với vai trò mảnh ghép cuối cùng của series.
Dù vừa huy động 40 tỷ USD, OpenAI vẫn đối mặt nguy cơ cạn tiền khi chi phí AI tăng phi mã và khoản lỗ dự kiến vượt 14 tỷ USD vào năm 2026.
Mức tăng giá sẽ phụ thuộc vào dung lượng VRAM, theo đó các mẫu GPU có 16GB trở lên nhiều khả năng sẽ chịu mức tăng đầy đủ 15%
REDMI Note 15 vừa ra mắt tại Việt Nam với thiết kế mới, màn hình sáng vượt tầm giá và pin lớn, tiếp tục giữ vững danh xưng “smartphone quốc dân” quen thuộc.
Zalo không lưu tin nhắn trên đám mây, chỉ cần quên sao lưu trước khi đổi máy hoặc xóa app, người dùng có thể mất dữ liệu vĩnh viễn.
CEO Microsoft Satya Nadella cho rằng AI sẽ trở thành bong bóng đầu cơ nếu lợi ích chỉ tập trung vào các tập đoàn lớn và nền kinh tế giàu có.
Bắt trend Trạm tỷ đang hot, Mai Dora nhanh chóng gây bão mạng xã hội với visual cuốn hút, khiến cộng đồng game thủ không khỏi trầm trồ.
Google bắt đầu cho phép người dùng đổi hẳn địa chỉ Gmail sang tên mới, vẫn giữ nguyên tài khoản, email và toàn bộ dữ liệu liên kết.
KONKR FIT sở hữu cấu hình cực mạnh mẽ với bộ xử lý Ryzen AI 9 HX 470, pin 80Wh trong thân hình nhỏ gọn với màn hình OLED 7 inch.
Khoản đầu tư 475 triệu USD vào Saks từng được xem là chìa khóa giúp Amazon chinh phục giới thượng lưu, nhưng vụ phá sản đã biến tham vọng này thành thất bại.
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị sở hữu và vận hành ứng dụng Zalo.
Từng được nhà sáng lập Huawei ca ngợi và hưởng lương trăm nghìn USD, một kỹ sư vẫn bị đào thải, phơi bày mặt tối của văn hóa cạnh tranh khốc liệt.
Apple được cho là sẽ thay đổi hoàn toàn bố cục mặt trước trên dòng iPhone 18 Pro cùng với Face ID ẩn.
Một cặp đôi tại Hà Lan bị tòa án tuyên hủy hôn vì sử dụng lời thề nguyện do ChatGPT soạn thảo, thiếu nội dung ràng buộc pháp lý bắt buộc.
Motorola Edge 70 Fusion được cho là sẽ trang bị màn hình AMOLED 6,78 inch với độ phân giải 1.5K và tần số quét 144Hz.
Apple thay đổi chiến lược cập nhật khiến hàng trăm triệu iPhone có nguy cơ không còn được vá lỗi bảo mật nếu người dùng chậm nâng cấp iOS mới.
Bị mỉa mai vì là con gái chơi game FPS, hot girl CFL Pu Nè thẳng thắn phản bác anti-fan, nhận về làn sóng đồng tình mạnh mẽ từ game thủ.