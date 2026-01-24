Hà Nội

Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG, chuột esports khung magie “lộ xương”

Số hóa

Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG, chuột esports khung magie “lộ xương”

Corsair Sabre v2 Pro Wireless MG sở hữu khung hợp kim magie siêu nhẹ 56g, cảm biến 33.000 DPI, polling 8.000Hz và pin 120 giờ.

Thiên Trang
info-chuot-01.jpg
