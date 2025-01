Nuôi rắn cảnh làm thú cưng xu hướng mới của giới trẻ năm 2025

Thay vì chó hay mèo, nhiều người trẻ ngày nay có xu hướng nuôi rắn cảnh làm thú cưng. Royce Wong (18 tuổi) làm việc tại cửa hàng Slave World chuyên bán động vật bò sát ở khu Mong Kok, chia sẻ rằng nhiều bạn đồng trang lứa của cậu bắt đầu nuôi rắn. Lý do rắn trở thành thú cưng hấp dẫn nhiều bạn trẻ là bởi hình dáng và màu sắc độc đáo của chúng. Maggie Chung (22 tuổi) nhân viên một cửa hàng bán rắn và các loài bò sát, chia sẻ: "Tôi thấy rắn rất dễ thương và hầu hết rắn cảnh không cắn người. Chơi cùng chúng rất thú vị, vui vẻ". Giá rắn cảnh không quá đắt đỏ như nhiều người tưởng. Một con rắn cảnh có giá từ 80 USD (hơn 2 triệu đồng) đến hàng nghìn USD, tùy màu sắc, đặc điểm, giống loài... Những loài rắn có màu sắc hoặc hoa văn khác thường do đột biến gen thường có giá cao hơn. Ngoại hình càng hiếm thì giá thành càng cao. Mặc dù rắn là loài dễ chăm sóc nhưng cũng không thiếu những thử thách mà người nuôi phải đối mặt như thức ăn hay nhiệt độ.... Một yếu tố khác có thể khiến nhiều người do dự khi nuôi rắn là tính chất nguy hiểm của loài bò sát này. Tuy nhiên, theo các chủ nuôi và bác sĩ thú y, rắn cảnh thường không có nọc độc. Tiến sĩ Fiona Woodhouse, Phó Giám đốc Hội Bảo vệ động vật Hong Kong (SPCA), cảnh báo rắn không phải loài nguy hiểm nếu được chăm sóc đúng cách nhưng chúng có thể cắn khi cảm thấy bị đe dọa hoặc khi đói.

