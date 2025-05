Nhan sắc hot girl từng “gây bão” khi đến Việt Nam du lịch

Beak Si Young là người đẹp mạng xã hội Hàn Quốc được đông đảo cư dân mạng Việt Nam biết đến khi những bức ảnh cô nàng check-in khoe dáng trong chuyến du lịch Hội An vira; khắp mạng xã hội. Lựa chọn diện thiết kế kế bodycon màu cam nổi bật, nàng hot girl xứ Kim Chi khoe trọn đường cong siêu thực khiến ai cũng phải mê mẩn ngắm nhìn. Check-in tại góc tường "huyền thoại" tại Hội An, cô nàng nhanh chóng "gây bão" với cách tạo dáng gợi cảm và vẻ đẹp cuốn hút. Baek Si Young là người mẫu và ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng như nhiều nước châu Á. Trang Instagram cá nhân của cô thu hút hơn 600 nghìn lượt theo dõi. Hiện tại, cô nàng đang sinh sống và làm việc tại Anh. Với gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng sứ, Si Young được ví như búp bê sống. Tuy nhiên, điểm khiến cô thực sự khác biệt chính là thân hình đồng hồ cát cực phẩm, được truyền thông Hàn Quốc ưu ái gọi là "body 1% dân số" – chỉ số đo hoàn hảo hiếm có. Không chỉ gây ấn tượng bằng vẻ ngoài, cách lựa chọn trang phục khéo léo của Si Young cũng được đánh giá cao. Cô ưu tiên các thiết kế ôm sát, chất liệu mềm mại và những đường cắt xẻ táo bạo, giúp tôn lên lợi thế hình thể. Sở hữu vóc dáng gợi cảm đến mức hoàn hảo, Baek Si Young từng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng đáp trả, cô chọn cách im lặng và tích cực chia sẻ những bộ ảnh thời trang gợi cảm đầy tự tin, khẳng định thần thái và sức hút riêng biệt.

