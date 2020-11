Ngọc Trinh lộ vòng 2 ngấn mỡ, dân tình hỏi ngay nghi vấn

Ngọc Trinh là mỹ nhân showbiz sở hữu body vạn người mê. Không ngẫu nhiên cô nàng được mệnh danh bằng những biệt danh như "Nữ hoàng nội y”, “người đẹp vòng eo 56cm”,… Mới đây, nhiều người hết sức bất ngờ khi người mẫu Ngọc Trinh để lộ vòng 2 ngấn mỡ trong đoạn clip của NTK Đỗ Long. Cụ thể, trong đoạn clip đăng tải chiều ngày 16/11, NTK Đỗ Long cho đăng tải đoạn clip TikTok pha trò “không hề giả trân” với Ngọc Trinh. Ngoài vẻ tán thưởng vẻ ngoài đáng yêu, dân tình còn phát hiện vòng eo con kiến ngày nào của "nữ hoàng nội y" đã mất hút mà thay vào đó là “bé mỡ”. Trong clip, có thể thấy Ngọc Trinh tranh thủ lén lút lúc bạn thân nghe điện thoại để thả lỏng cơ thể, lộ ngấn mỡ và vòng 2 to thấy rõ sau khi dùng bữa. Nhìn vào những khoảnh khắc này, khó ai tin được đây là Ngọc Trinh từng sở hữu body nuột nà và số đo vòng eo nhỏ nhất nhì showbiz. Trước đó, ngày 14/11, Ngọc Trinh vừa từng khiến dân tình đặt dấu hỏi về vòng 2 có phần kém thon thả hơn trước trong bộ ảnh bikini mới nhất. Phía dưới phần bình luận đoạn clip được NTK Đỗ Long đăng tải, một số dân mạng cho rằng có thể Ngọc Trinh đang cố tình phì to bụng để tạo hiệu ứng hài hước, thu hút người xem. Hiện chưa rõ là Ngọc Trinh có cố tình phì to bụng hay không, nhưng nhìn khoảnh khắc này dân tình hoang mang cực độ. Body gợi cảm và quyết rũ hết mức của "Nữ hoàng nội y" từng khiến bao nhiêu người phải mê đắm. Vòng eo con kiến là đặc sản ghi dấu Ngọc Trinh trong lòng fan hâm mộ. Không ít lần, Ngọc Trinh cố tình khoe vòng eo nhỏ gọn của mình bằng những "bộ cánh" cực táo bạo. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngọc Trinh, Đức Phúc, Hương Giang và các pha thả thính khó đỡ của Sao Việt - Nguồn: YAN News

Ngọc Trinh là mỹ nhân showbiz sở hữu body vạn người mê. Không ngẫu nhiên cô nàng được mệnh danh bằng những biệt danh như "Nữ hoàng nội y”, “người đẹp vòng eo 56cm”,… Mới đây, nhiều người hết sức bất ngờ khi người mẫu Ngọc Trinh để lộ vòng 2 ngấn mỡ trong đoạn clip của NTK Đỗ Long. Cụ thể, trong đoạn clip đăng tải chiều ngày 16/11, NTK Đỗ Long cho đăng tải đoạn clip TikTok pha trò “không hề giả trân” với Ngọc Trinh. Ngoài vẻ tán thưởng vẻ ngoài đáng yêu, dân tình còn phát hiện vòng eo con kiến ngày nào của " nữ hoàng nội y " đã mất hút mà thay vào đó là “bé mỡ”. Trong clip, có thể thấy Ngọc Trinh tranh thủ lén lút lúc bạn thân nghe điện thoại để thả lỏng cơ thể, lộ ngấn mỡ và vòng 2 to thấy rõ sau khi dùng bữa. Nhìn vào những khoảnh khắc này, khó ai tin được đây là Ngọc Trinh từng sở hữu body nuột nà và số đo vòng eo nhỏ nhất nhì showbiz. Trước đó, ngày 14/11, Ngọc Trinh vừa từng khiến dân tình đặt dấu hỏi về vòng 2 có phần kém thon thả hơn trước trong bộ ảnh bikini mới nhất. Phía dưới phần bình luận đoạn clip được NTK Đỗ Long đăng tải, một số dân mạng cho rằng có thể Ngọc Trinh đang cố tình phì to bụng để tạo hiệu ứng hài hước, thu hút người xem. Hiện chưa rõ là Ngọc Trinh có cố tình phì to bụng hay không, nhưng nhìn khoảnh khắc này dân tình hoang mang cực độ. Body gợi cảm và quyết rũ hết mức của "Nữ hoàng nội y" từng khiến bao nhiêu người phải mê đắm. Vòng eo con kiến là đặc sản ghi dấu Ngọc Trinh trong lòng fan hâm mộ. Không ít lần, Ngọc Trinh cố tình khoe vòng eo nhỏ gọn của mình bằng những "bộ cánh" cực táo bạo. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngọc Trinh, Đức Phúc, Hương Giang và các pha thả thính khó đỡ của Sao Việt - Nguồn: YAN News