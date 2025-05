Loạt hot girl bóng chuyền thế hệ mới sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào

Nguyễn Thị Phương không chỉ nổi bật bởi chiều cao lý tưởng và sự nhanh nhẹn trên sân đấu mà còn gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ đẹp tựa thiên thần. Cô gái trẻ đến từ CLB Bộ Tư lệnh Thông tin sở hữu làn da trắng sáng và nét mặt thanh tú, cùng với tài năng chơi bóng đầy ấn tượng. Mỗi lần xuất hiện, Phương luôn thu hút sự chú ý bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp dịu dàng và sức mạnh thể thao, khiến người hâm mộ không thể rời mắt khỏi cô. Cô có chiều cao 1m76, thậm chí nhiều người còn cho rằng nếu đi thi hoa hậu thì cô gái này chắc chắn đoạt giải cao. Nguyễn Lan Vy (18 tuổi, CLB VTV Bình Điền Long An) gây chú ý bởi khuôn mặt xinh như "nàng thơ" cùng chiều cao 1,73 m. Bên cạnh khả năng thi đấu tốt, Lan Vy còn nhận nhiều lời khen về ngoại hình nổi bật. Những hình ảnh và thông tin về cô nàng cũng nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều hội nhóm yêu mến bóng chuyền. Cô nàng "đốn tim" người hâm mộ bởi nét đẹp ngọt ngào, khả ái. Cô có làn da trắng, mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười "tỏa nắng". Lữ Thị Phương sinh năm 2002, quê ở Thanh Hóa bắt đầu gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An từ khi 12 tuổi. Hiện tại, Lữ Thị Phương là phụ công tiềm năng của đội bóng miền Tây. Tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2024 diễn ra hồi tháng 5, tay đập này đã chiến thắng cuộc thi "Miss Áo dài". Không chỉ gây ấn tượng bởi lối chơi quyết liệt, máu lửa, Lữ Thị Phương còn nhận nhiều tình cảm từ người hâm mộ với vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm, vóc dáng cân đối với chiều cao khủng 1m81.

