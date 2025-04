Hot girl Esports lộ ảnh đời thực "không như mơ"

Hot girl Esports là Rita bị trêu chọc là có "cánh tay kỳ lân" do góc chụp, bức ảnh thậm chí còn gây tranh cãi về ngoại hình thực tế của cô so với trên mạng. Người trong cuộc đã chia sẻ trên một buổi phát sóng trực tiếp, cô nói rằng "những bức ảnh xấu đến mức không giống cô ấy". Sau khi sự việc nổ ra, cư dân mạng đã đào lại những bức ảnh trong quá khứ không hoàn hảo của Rita. Khi đó, lớp trang điểm quá mức và biểu cảm méo mó trong bức ảnh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường ngày của cô. Rita thậm chí còn bị trêu chọc là "thủ phạm của những buổi hẹn hò thất bại". Bởi lẽ, cô nàng từng tiết lộ, đối phương hẹn hò giấu mặt đã từ chối mối quan hệ này sau khi nhìn thấy bức ảnh không quá xuất sắc của cô. Trên các diễn đàn mạng, một bộ phận người xem nhận định, những bức ảnh xấu xí của Rita là do kỹ thuật chụp hoặc vấn đề về góc chụp. Trong khi đó, số còn lại cho rằng Rita đã lạm dụng quá nhiều vào các lớp filter, còn ngoại hình thực sự của cô "không có gì đặc biệt". Chỉ từ bức ảnh "không như mơ", Rita còn bị dân mạng bàn tán chuyện tình trạng độc thân hiện tại có liên quan đến nhan sắc. Rita nhiều lần nhấn mạnh rằng cô thích sống độc thân: "Sống một mình còn hơn sống với hai người". Thái độ này phản ánh quan điểm về tình yêu và hôn nhân của một số phụ nữ có trình độ học vấn cao. Cô có thể cân bằng cuộc sống và hôn nhân không còn là điều bắt buộc. Rita - cô nàng MC dễ dàng đốn tim hàng triệu game thủ Liên Minh chỉ trong nháy mắt. Với các fan hâm mộ LPL nói riêng và Liên Minh Huyền Thoại nói chung, Rita đã không còn quá xa lạ ở thời điểm hiện tại. Bởi lẽ, nữ MC này được mệnh danh là nữ MC "xinh đẹp nhất của LPL"

