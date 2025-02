Gu thời trang MC Mai Ngọc thay đổi từ lúc mới bầu ra sao?

Cuối năm 2024, MC Mai Ngọc đăng ký kết hôn với thiếu gia Đặng Quốc Thắng, con trai một gia đình giàu có tại Bắc Giang. Lúc này, người đẹp đã mang thai nhưng chưa chia sẻ tin vui với công chúng. Ở lễ rước dâu một tháng sau đó, Mai Ngọc cũng chọn áo dài kiểu dáng tối giản, chất liệu có độ cứng vừa phải, không quá ôm khít cơ thể để che đi vòng hai ngày một lớn dần. Một thiết kế khác được Mai Ngọc diện trong lễ vu quy may từ chất liệu gấm in chữ phúc cũng có phom dáng phóng khoáng, giúp mẹ bầu thoải mái di chuyển trong ngày trọng đại. Khi dự các dự kiện trước đám cưới, Mai Ngọc thường diện váy dáng babydoll, phom suông rộng che vòng hai. Thay vì chọn váy áo bó sát tôn vòng eo 58 cm như thường thấy, Mai Ngọc chuộng những thiết kế thu hút sự chú ý vào bờ vai thon hay vòng một quyến rũ trong những tháng đầu mang thai. Tháng đầu tiên sau đám cưới, Mai Ngọc vẫn giấu kín thông tin mang bầu và xuất hiện tại một số sự kiện với những chiếc váy che bụng phong cách nữ tính, điệu đà. Nữ MC chọn váy chất liệu thun ôm sát vòng hai, khoe bụng bầu vượt mặt cùng chú thích: "Chúc mừng năm mới Ất Tỵ. Năm mới, nhiệm vụ mới, vai trò mới. Bỡ ngỡ nhưng vô cùng hạnh phúc". Sau khi công khai tin vui, Mai Ngọc hay đăng những bức ảnh chụp chính diện hoặc góc nghiêng làm nổi bật bụng bầu khi làm thiếu phu nhân ở Bắc Giang. Khi trở lại nhịp sống đời thường, Mai Ngọc chọn đồ thun thoải mái mỗi lần xuống phố. Một người bạn của nữ MC cho biết cô hiện mang bầu 5-6 tháng. Mai Ngọc cho biết cô đã tăng 20 cm vòng hai so với thời son rỗi, bụng bầu đạt 78 cm nhưng khi cài cúc áo khoác, nhiều người vẫn không nhận ra cô mang bầu.

Cuối năm 2024, MC Mai Ngọc đăng ký kết hôn với thiếu gia Đặng Quốc Thắng, con trai một gia đình giàu có tại Bắc Giang. Lúc này, người đẹp đã mang thai nhưng chưa chia sẻ tin vui với công chúng. Ở lễ rước dâu một tháng sau đó, Mai Ngọc cũng chọn áo dài kiểu dáng tối giản, chất liệu có độ cứng vừa phải, không quá ôm khít cơ thể để che đi vòng hai ngày một lớn dần. Một thiết kế khác được Mai Ngọc diện trong lễ vu quy may từ chất liệu gấm in chữ phúc cũng có phom dáng phóng khoáng, giúp mẹ bầu thoải mái di chuyển trong ngày trọng đại. Khi dự các dự kiện trước đám cưới, Mai Ngọc thường diện váy dáng babydoll, phom suông rộng che vòng hai. Thay vì chọn váy áo bó sát tôn vòng eo 58 cm như thường thấy, Mai Ngọc chuộng những thiết kế thu hút sự chú ý vào bờ vai thon hay vòng một quyến rũ trong những tháng đầu mang thai. Tháng đầu tiên sau đám cưới, Mai Ngọc vẫn giấu kín thông tin mang bầu và xuất hiện tại một số sự kiện với những chiếc váy che bụng phong cách nữ tính, điệu đà. Nữ MC chọn váy chất liệu thun ôm sát vòng hai, khoe bụng bầu vượt mặt cùng chú thích: "Chúc mừng năm mới Ất Tỵ. Năm mới, nhiệm vụ mới, vai trò mới. Bỡ ngỡ nhưng vô cùng hạnh phúc". Sau khi công khai tin vui, Mai Ngọc hay đăng những bức ảnh chụp chính diện hoặc góc nghiêng làm nổi bật bụng bầu khi làm thiếu phu nhân ở Bắc Giang. Khi trở lại nhịp sống đời thường, Mai Ngọc chọn đồ thun thoải mái mỗi lần xuống phố. Một người bạn của nữ MC cho biết cô hiện mang bầu 5-6 tháng. Mai Ngọc cho biết cô đã tăng 20 cm vòng hai so với thời son rỗi, bụng bầu đạt 78 cm nhưng khi cài cúc áo khoác, nhiều người vẫn không nhận ra cô mang bầu.