Độc lạ “Viện dưỡng lão” cho thanh niên ở Trung Quốc

Viện dưỡng lão hay còn gọi là nhà dưỡng lão được xây dựng nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần, khám chữa bệnh cho những người cao tuổi. Cần được chăm sóc do họ không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt hàng ngày. Là nơi để an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên ở Trung Quốc hình thức "Viện dưỡng lão" này ơ Trung Quốc không chỉ dành cho người già mà còn để cho những thanh niên muốn nghỉ hưu ở tuổi 30. Các viện dưỡng lão này không cần y bác sĩ và người chăm sóc như thông thường. Họ tập trung vào sức khỏe tinh thần và thường có các quán bar, quán cà phê và phòng karaoke, mang đến không gian để mọi người giao lưu, giải tỏa và thư giãn. Hầu hết cư dân là thanh niên ở độ tuổi 20 và 30. Một người ở Viện dưỡng lão này cho biết, đây là nơi họ có thể thư giãn về thể chất và tinh thần, thoát khỏi cuộc sống trong thời gian ngắn hoặc giải tỏa căng thẳng trong công việc, rất phù hợp với nhu cầu của giới trẻ hiện nay. Đối với một số người, khái niệm "nghỉ hưu" chỉ như một sự rút lui tạm thời khỏi áp lực cuộc sống và công việc. Nhiều người trẻ ở đây cùng giao lưu, kết nối, nói chuyện thoải mái, không vướng bận công việc. Khác với viện dưỡng lão của người già, nơi đây giống như nhà tập thể, mọi người làm việc vì lợi ích chung. Một cơ sở Viện dưỡng lão có 12 phòng ngủ với giá 1.500 tệ mỗi tháng (5,2 triệu đồng). Tại một "viện dưỡng lão" cho thanh thiếu niên ở Hà Bắc, ông chủ Li Xiaolan không thu phí cư dân nhưng yêu cầu họ đóng góp vào việc duy trì và phát triển ngôi nhà chung. Các Viện dưỡng lão thanh niên ở Trung Quốc gần đây đã xuất hiện ở các vùng ngoại ô và nông thôn của Trịnh Châu (Hà Nam), Đại Lý, Tây Song Bản Nạp (Vân Nam), Trùng Khánh, Hợp Phì (An Huy) và Ninh Ba (Chiết Giang)... Mọi người có thể tụ tập uống trà, trò chuyện, làm vườn, tắm nắng, nuôi gia súc, xem phim,… để thư giãn về thể chất và tinh thần.

