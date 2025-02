Bà xã Đoàn Văn Hậu gây ấn tượng khi đi lễ đầu năm

Kết thúc kì nghỉ tết, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - vui vẻ du xuân. Cô nàng đăng tải bộ ảnh chụp tại đền Quán Thánh khiến dân tình xuýt xoa ngắm nhìn vì nhan sắc xinh đẹp. Trong bộ pháp phục kết hợp quần lụa mềm mại, vợ Đoàn Văn Hậu khoe nét đẹp đằm thắm, trang nhã của người phụ nữ Việt Nam truyền thống Cô nàng gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nàng tiểu thư Hà thành chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc tạo kiểu buông lơi vẫn đủ thu hút. Sau khi sinh em bé Doãn Hải My nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, cô nàng còn được nhiều người nhận xét "gái một con mòn con mắt" khi nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng. Trước đó, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu vui vẻ chia sẻ những hình ảnh đời thường cùng chồng con chơi Tết. Cô nàng diện áo dài du xuân. Doãn Hải My vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi cưới Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ít hoạt động nghệ thuật, cô chủ yếu tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh riêng. Tuy vậy, nàng WAG vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ netizen. Bà xã Đoàn Văn Hậu thường được khen về khí chất nhẹ nhàng, học thức chuẩn tiểu thư gia đình nề nếp, được rèn luyện phong thái từ nhỏ.

Kết thúc kì nghỉ tết, Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - vui vẻ du xuân. Cô nàng đăng tải bộ ảnh chụp tại đền Quán Thánh khiến dân tình xuýt xoa ngắm nhìn vì nhan sắc xinh đẹp. Trong bộ pháp phục kết hợp quần lụa mềm mại, vợ Đoàn Văn Hậu khoe nét đẹp đằm thắm, trang nhã của người phụ nữ Việt Nam truyền thống Cô nàng gây ấn tượng với vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Nàng tiểu thư Hà thành chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc tạo kiểu buông lơi vẫn đủ thu hút. Sau khi sinh em bé Doãn Hải My nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, cô nàng còn được nhiều người nhận xét "gái một con mòn con mắt" khi nhan sắc ngày càng mặn mà, thăng hạng. Trước đó, bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu vui vẻ chia sẻ những hình ảnh đời thường cùng chồng con chơi Tết. Cô nàng diện áo dài du xuân. Doãn Hải My vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Cô từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi cưới Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My ít hoạt động nghệ thuật, cô chủ yếu tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ và công việc kinh doanh riêng. Tuy vậy, nàng WAG vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ netizen. Bà xã Đoàn Văn Hậu thường được khen về khí chất nhẹ nhàng, học thức chuẩn tiểu thư gia đình nề nếp, được rèn luyện phong thái từ nhỏ.