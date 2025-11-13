Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ: Đồng hành cùng người lao động

Công đoàn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đang nổi lên như một “sao sáng” trong nhiều hoạt động vì người lao động.

Tổ chức Công đoàn đã khẳng định vai trò là điểm tựa tin cậy của người lao động, là cầu nối gắn kết giữa tổ chức Đảng, chính quyền và người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển ổn định, bền vững của tổng công ty trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động khó lường, Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ vẫn vững vàng đồng hành cùng Ban lãnh đạo tổng công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động, vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất an toàn, hiệu quả và ổn định. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ ấy, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm đều hoàn thành và vượt kế hoạch, đời sống và thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Phối hợp cùng chuyên mốn, Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, huấn luyện an toàn và nâng cao ý thức nghề nghiệp cho người lao động. Các chương trình được triển khai bài bản, đồng bộ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch đẹp và thân thiện. Nhiều năm liền, PVFCCo-Phú Mỹ không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, bảo đảm sản xuất ổn định, góp phần cùng tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch, giữ vững vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành phân bón-hóa chất Việt Nam.

Phong trào “Lao động giỏi-Lao động sáng tạo” do Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ phát động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Đã có 318 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất và 1.023 ý tưởng cải tiến, mang lại giá trị làm lợi hơn 235 tỷ đồng, với tổng mức khen thưởng gần 4 tỷ đồng, trong đó 5 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Petrovietnam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Cùng với đó, phong trào “Đổi mới-Sáng tạo-Hiệu quả trong lao động sản xuất” tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành động lực quan trọng nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc. Các sáng kiến của người lao động không giới hạn trong lĩnh vực kỹ thuật mà đã mở rộng sang quản trị, logistics, vận hành và chuyển đổi số, thể hiện tư duy cải tiến toàn diện trong mọi hoạt động.

Tất cả các công đoàn cơ sở đã ứng dụng nền tảng quản lý điện tử để theo dõi, đánh giá và ghi nhận sáng kiến, bảo đảm tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Nhờ vậy, nhiều ý tưởng sáng tạo đã được đưa vào thực tiễn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, duy trì sản xuất ổn định và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Việc ra mắt Fanpage Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ đã tạo kênh kết nối, tuyên truyền, phổ biến chính sách, lan tỏa phong trào thi đua trong toàn hệ thống.

PVFCCo-Phú Mỹ tiên phong ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều hành. Việc ra mắt Fanpage Công đoàn PVFCCo đã tạo kênh kết nối, tuyên truyền, phổ biến chính sách, lan tỏa phong trào thi đua trong toàn hệ thống. Các hình thức làm việc trực tuyến, khảo sát điện tử, biểu quyết online được triển khai đồng bộ, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả công việc. Gần 300 cán bộ công đoàn được bồi dưỡng thường xuyên, thể hiện tinh thần đổi mới, năng động, sẵn sàng thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại, góp phần đưa hoạt động Công đoàn ngày càng chuyên nghiệp, vì người lao động.

Phát huy vai trò đại diện, Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ, các cấp công đoàn đã chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương, thưởng và chính sách phúc lợi, bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được nâng cao. Chính sách tiền lương mới được áp dụng, đưa mức thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 30% so giai đoạn trước, tạo động lực để người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến.

Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ thăm hỏi, hỗ trợ người lao động khó khăn.

Song song với đó, Công đoàn tổng công ty thường xuyên tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đoàn viên và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng; đồng thời duy trì các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, phong trào thể thao, văn nghệ, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Các hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ được tổ chức đều đặn, tạo diễn đàn dân chủ để đoàn viên bày tỏ ý kiến, đóng góp sáng kiến, cùng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong toàn hệ thống.

Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ cũng chú trọng phát triển đời sống văn hóa, thể thao cho người lao động, xem đây là nền tảng tinh thần quan trọng để củng cố sự đoàn kết và tạo dựng môi trường làm việc tích cực. Các sự kiện lớn như: Hội thao truyền thống, Giải chạy “Phú Mỹ - Sẻ chia thịnh vượng”, “PVFCCo Run-20 năm cho mùa bội thu”... luôn thu hút đông đảo người lao động tham gia, tạo bầu không khí thi đua sôi nổi và lan tỏa niềm tự hào về thương hiệu Phú Mỹ.

Với những thành tích trên đây, nhiều năm liền, Công đoàn PVFCCo-Phú Mỹ được Công đoàn Petrovietnam vinh danh là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, là đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua, đưa ra nhiều ý tưởng, sáng kiến áp dựng vào lao động, sản xuất, đóng góp chung vào thành tích của Tổng Công ty. Thi đua ở PVFCCo-Phú Mỹ luôn hiệu quả và thực chất phong trào .

Chủ tịch Công đoàn PVFCCo - Phú Mỹ, Tống Xuân Phong cho biết: Mục tiêu chính của các chương trình, của ý tưởng và sáng kiến là phát động tới người lao động nhằm huy động mọi nguồn lực vào công cuộc cải tiến, khuyến khích và nâng cao niềm tự hào về công việc, về nhà máy. Chương trình bao gồm các lĩnh vực như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến công tác quản lý, hoạt động nghiệp vụ, nâng cao độ tin cậy, độ bền của thiết bị, giảm nguy cơ gây sự cố, tăng hiệu quả sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ, cải thiện điều kiện lao động, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho công nhân.

Chương trình không chỉ thu hút đông đảo người lao động tham gia mà còn tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong lao động sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Họ có thể là người bảo vệ, lao công, nấu ăn đến anh lái xe, chị văn thư, cán bộ đoàn thể… Các ý tưởng dù lớn hay nhỏ, dù được triển khai hay không đều được trân trọng. Bộ phận nhà ăn có sáng kiến phun sương trước 2 giờ ăn trưa cho khu vực nhà ăn và nhà nghỉ trưa để giảm nóng cho công nhân; thay đèn cao áp bằng đèn neon tại hệ thống giàn đèn của nhà thi đấu vừa sáng hơn lại vừa tiết kiệm điện; Đội xe có sáng kiến dán kính xe để tăng độ bền cho kính và quan sát dễ hơn, dịch vụ bảo vệ cũng xây dựng tiêu chí đánh giá, nghiệm thu công việc là những ví dụ sinh động người lao động làm việc gì trong nhà máy cũng có thể đưa ra sáng kiến và ý tưởng hay.

Vươn ươm ý tưởng và sáng kiến đó đã góp phần tích cực vào thành tích chung và đưa PVFCCo – Phú Mỹ trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất phân bón tại Việt Nam, mang về những mùa vàng bôi thu cho bà con nông dân./.