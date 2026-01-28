Ngăn chặn vụ giả danh con gái của người phụ nữ lừa 140 triệu ở Thái Nguyên

Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên chị V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền.

Ngày 28/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Phúc vừa ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền 140 triệu đồng.

Công an xã Đồng Phúc hướng dẫn, cảnh báo chị Vũ Thị V không tin vào các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng trên mạng xã hội.

Trước đó, vào khoảng 9h00 ngày 23/1/2026, bà Vũ Thị V đến Công an xã Đồng Phúc với tâm lý lo lắng, hoang mang. Theo trình bày, trong buổi sáng cùng ngày, có một đối tượng nhiều lần gọi video bằng tài khoản messeger giống với tài khoản con gái bà V (có ảnh đại diện và tên tài khoản trùng với tên tài khoản của con gái bà V), giả danh là con gái bà (hiện đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản), tuy nhiên khi gọi điện màn hình không hiển thị hình ảnh và cũng không có âm thanh, đối tượng lấy lý do là điện thoại hỏng nên không hiển thị được hình ảnh và âm thanh.

Sau đó đối tượng tắt cuộc gọi và nhắn tin với bà V, kể rằng hiện tại đang làm dịch vụ nhận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam cho những người đang xuất khẩu lao động tại Nhật Bản muốn chuyển tiền về cho gia đình của họ và sẽ được hưởng phần trăm chênh lệch (chi phí phần trăm chênh lệch ít hơn so với chuyển tiền thông thường từ nước ngoài về Việt Nam), tuy nhiên phải có người có tài khoản ở Việt Nam để chuyển tiền lại cho gia đình của những người sử dụng dịch vụ nêu trên.

Đối tượng nói sẽ chuyển tiền vào tài khoản của bà V để bà chuyển tiền lại cho những số tài khoản được cho là của gia đình những người sử dụng dịch vụ chuyển tiền của đối tượng. Sau đó, đối tượng gửi ảnh biên lai chuyển khoản thành công số tiền 140 triệu đồng cho bà V và xin thông tin cá nhân để dụ dỗ bà chuyển tiền vào những số tài khoản đối tượng gửi cho.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, bà V chưa thấy có tiền chuyển về tài khoản của mình. Nghi ngờ, đây có thể là thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bà V nhanh chóng đến Công an xã Đồng Phúc để trình báo. Công an xã đã giải thích cho bà V về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trong quá trình Công an xã đang giải thích, bà V liên tục nhận được điện thoại cũng như tin nhắn messenger của đối tượng thúc giục, hướng dẫn cách chuyển tiền. Sau khi được tuyên truyền, nhận thấy đây là hành vi lừa đảo qua không gian mạng để chiếm đoạt tài sản nên bà V đã không thực hiện các thao tác chuyển tiền như đối tượng yêu cầu, sau đó đối tượng đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc.

