Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nữ quái lừa 'chạy tại ngoại' chiếm đoạt 300 trăm triệu đồng

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nữ quái Trần Kim Minh bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt gần 4 năm tù giam.

Hạo Nhiên

Ngày 28/1, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử bị cáo Trần Kim Minh (SN 1987, trú tại TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Kim Minh có mối quan hệ với vợ chồng chị Ngô Thị Thu Sương (SN 1986) và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, cùng trú thị xã Phong Điền cũ, TP Huế). Đầu tháng 2/2024, chị Sương bị Công an thị xã Phong Điền cũ triệu tập làm việc liên quan đến hành vi đánh bạc.

Sau đó, vợ chồng anh Dũng liên lạc nhờ Minh “tìm người giúp đỡ” để chị Sương được tại ngoại. Minh đồng ý và đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế, có thể lo cho chị Sương được tại ngoại trong ngày 3/2/2024.

Khoảng 14h30 ngày 3/2/2024, Minh gọi điện yêu cầu anh Dũng mang 300 triệu đồng đến trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP Huế) để giải quyết việc tại ngoại cho chị Sương. Sau đó, anh Dũng mượn tiền của em vợ là chị Ngô Thị Trà My (SN 1992) và nhờ chị My trực tiếp mang tiền đến giao cho Minh.

gen-h-lua-dao1-1769590218280.jpg
Bị cáo Trần Kim Minh tại phiên toà.

Chiều cùng ngày, chị My và chị Hồ Thị Diệu Ánh (SN 1990) mang túi xách bên trong có 1 hộp bánh và 300 triệu đồng đến đường Trần Cao Vân- gần trụ sở Công an TP Huế để đưa cho Minh. Quá trình giao tiền được chụp ảnh, ghi âm làm bằng chứng.

Sau khi nhận tiền, Minh tiếp tục tạo dựng các tình tiết nhằm củng cố lòng tin của gia đình chị Sương như gọi điện, ghi âm các đoạn trao đổi, nói rằng đang nhờ người lo việc tại ngoại cho chị Sương. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chị Sương vẫn bị tạm giam.

Đến ngày 5/2/2024, Minh tiếp tục yêu cầu gia đình anh Dũng đưa thêm 200 triệu đồng mới lo xong việc tại ngoại cho chị Sương nhưng không được chấp nhận. Gia đình anh Dũng yêu cầu Minh trả lại số tiền đã đưa, song Minh nhiều lần trốn tránh nên anh Dũng làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Tại phiên toà, Trần Kim Minh đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Kim Minh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.

(Nguồn: Truyền hình Lào Cai)
#Công an #Toà án #nữ quái #lừa đảo #chiếm đoạt #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Suýt mất 250 triệu đồng vì bẫy lừa đảo được tặng quà

Một người phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh suýt mất 250 triệu đồng vì nhận được thông báo có quà tặng gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân tránh thiệt hại lớn về kinh tế.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dân, thông báo có quà tặng, gồm: túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng, yêu cầu người nhận phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí.

Xem chi tiết

Xã hội

Lập zalo ảo lừa bán máy nông sản, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Mai Hồng Sơn đã tạo lập các trang facebook, zalo “ảo” đăng tải các bài viết quảng cáo mua bán các loại máy móc nông nghiệp…

Ngày 28/1, thông tin từ Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Mai Hồng Sơn (SN 1999, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 25/01, Công an xã Đức Minh nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Thuý H. (SN 1990, trú tại thôn Bến Đền, xã Đức Minh) về việc vào ngày 28/8/2025, chị H. sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để tìm mua máy phát điện cũ.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt kẻ giật dây chuyền vàng của người bán nước ở Cần Thơ

Phát hiện người phụ nữ đeo dây chuyền vàng, đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa (TP Cần thơ) giả vờ mua nước để tiếp cận, sau đó cướp dây chuyền rồi bỏ chạy.

Ngày 27/1, thông tin từ Công an xã Thạnh Hòa (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nghĩa (SN 2005) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h15, ngày 24/1, Công an xã Thạnh Hòa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc vừa xảy ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng tại ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: PV.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 01 về Tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Theo dự kiến chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quan trọng này.