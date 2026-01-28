Nữ quái lừa 'chạy tại ngoại' chiếm đoạt 300 trăm triệu đồng

Ngày 28/1, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà hình sự xét xử bị cáo Trần Kim Minh (SN 1987, trú tại TP Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trần Kim Minh có mối quan hệ với vợ chồng chị Ngô Thị Thu Sương (SN 1986) và anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1982, cùng trú thị xã Phong Điền cũ, TP Huế). Đầu tháng 2/2024, chị Sương bị Công an thị xã Phong Điền cũ triệu tập làm việc liên quan đến hành vi đánh bạc.

Sau đó, vợ chồng anh Dũng liên lạc nhờ Minh “tìm người giúp đỡ” để chị Sương được tại ngoại. Minh đồng ý và đưa ra thông tin gian dối rằng mình có mối quan hệ với cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Huế, có thể lo cho chị Sương được tại ngoại trong ngày 3/2/2024.

Khoảng 14h30 ngày 3/2/2024, Minh gọi điện yêu cầu anh Dũng mang 300 triệu đồng đến trụ sở Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Công an TP Huế) để giải quyết việc tại ngoại cho chị Sương. Sau đó, anh Dũng mượn tiền của em vợ là chị Ngô Thị Trà My (SN 1992) và nhờ chị My trực tiếp mang tiền đến giao cho Minh.

Bị cáo Trần Kim Minh tại phiên toà.

Chiều cùng ngày, chị My và chị Hồ Thị Diệu Ánh (SN 1990) mang túi xách bên trong có 1 hộp bánh và 300 triệu đồng đến đường Trần Cao Vân- gần trụ sở Công an TP Huế để đưa cho Minh. Quá trình giao tiền được chụp ảnh, ghi âm làm bằng chứng.

Sau khi nhận tiền, Minh tiếp tục tạo dựng các tình tiết nhằm củng cố lòng tin của gia đình chị Sương như gọi điện, ghi âm các đoạn trao đổi, nói rằng đang nhờ người lo việc tại ngoại cho chị Sương. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, chị Sương vẫn bị tạm giam.

Đến ngày 5/2/2024, Minh tiếp tục yêu cầu gia đình anh Dũng đưa thêm 200 triệu đồng mới lo xong việc tại ngoại cho chị Sương nhưng không được chấp nhận. Gia đình anh Dũng yêu cầu Minh trả lại số tiền đã đưa, song Minh nhiều lần trốn tránh nên anh Dũng làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Tại phiên toà, Trần Kim Minh đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Kim Minh 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

