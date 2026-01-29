Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia vừa phối hợp triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng. Thủ đoạn của các đối tượng là lập các tài khoản Facebook để kết bạn, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền vào các sàn tài chính ảo do nhóm đối tượng tạo lập để chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá. Đến ngày 16/11/2025, Công an tỉnh Lào Cai và Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia phối hợp thành lập 5 tổ công tác với 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ chức phá án tại địa bàn Campuchia và các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Tây Ninh.

Lực lượng phối hợp giữa hai nước đã đột kích bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng.

Tổ công tác tại địa bàn Campuchia đã phối hợp với Tổng cục Công an quốc gia, Bộ Nội vụ Campuchia đột kích vào tòa nhà tại xã Krabau, huyện Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Campuchia, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm gồm 47 đối tượng gồm: 5 đối tượng người nước ngoài, 42 đối tượng người Việt Nam (bao gồm đối tượng cầm đầu là Lê Đình Hùng, sinh năm 1989, trú tại Tổ 7, Khu phố Trần Hưng Đạo 5, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh, cùng các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm), thu giữ toàn bộ 20 máy tính, 20 điện thoại di động các loại.

Các tổ công tác khác cũng đã triệu tập 7 đối tượng trong nước từng tham gia hoạt động trong băng nhóm tội phạm trên (trong đó có 5 đối tượng tại tỉnh Lào Cai, 1 đối tượng tại tỉnh Lạng Sơn, 1 đối tượng tại tỉnh Quảng Ngãi) để đấu tranh, điều tra làm rõ.

Tổng cục Công an quốc gia Campuchia bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Lào Cai.

Vật chứng và các đối tượng sau khi được trao trả tại Việt Nam.

Quá trình đấu tranh bước đầu, lực lượng chức năng xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng trên 300 tỷ đồng.

Đại tá Trần Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh với Lê Đình Hùng - đối tượng cầm đầu băng nhóm.

Toàn bộ các đối tượng đã được di lý về tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đến ngày 23/1/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 47 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

