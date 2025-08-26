Hà Nội

Con gái Elly Trần từng đẹp như thiên thần, nay tuổi 11 nhan sắc khác lạ

Giải trí

Từng gây sốt mạng xã hội vì vẻ đẹp thiên thần, con gái hiện ở tuổi 11 đã lột xác ngoạn mục với vóc dáng vượt trội và nhan sắc có phần khác lạ.

Cadie Mộc Trà sinh năm 2014, là con gái đầu lòng của diễn viên Elly Trần và chồng cũ người Mỹ.
Ngay từ khi mới vài tháng tuổi, cô bé đã sở hữu nhan sắc lai ấn tượng với nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn miệng cười tươi cùng mái tóc xoăn ngả vàng đặc trưng.
Nhờ ngoại hình nổi bật, Cadie nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội không chỉ tại Việt Nam mà còn lan tỏa ra nhiều quốc gia.
Hiện tại ở tuổi 11, con gái Elly Trần đã thay đổi nhiều.
Cô bé hiện sở hữu chiều cao 1m68 – vượt trội so với bạn bè cùng lứa và được dự đoán trong tương lai có thể cao hơn cả mẹ.
Vóc dáng của Cadie mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp và thần thái trưởng thành.
Nếu như thuở nhỏ cô bé gây thương nhớ bởi nét dễ thương, đáng yêu thì ở tuổi 11, Cadie lại ghi điểm bởi vẻ đẹp pha lẫn sự ngọt ngào, đáng yêu.
Cô bé bước vào lứa tuổi dậy thì với gương mặt V-line, đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh, mi dài cong vút và đặc biệt là chiếc mũi cao.
Cadie được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và nét lai Tây từ bố.
Được biết hiện tại Mộc Trà đang tập trung cho việc học, ngoài ra cô bé thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cùng mẹ trong các dự án quảng cáo.
Ở một số bài đăng, Elly Trần chia sẻ, con gái cô rất hiểu chuyện và có thể tự làm những chuyện chăm sóc bản thân cơ bản.
Mỗi lần Elly Trần chia sẻ hình ảnh con gái, cư dân mạng lại không khỏi trầm trồ trước sự "lột xác" này.
