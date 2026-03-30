Chuyên gia phát hiện vùng bức xạ vũ trụ thấp gần Mặt trăng

Kho tri thức

Nghiên cứu mới của các chuyên gia đã phát hiện vùng bức xạ vũ trụ thấp gần Mặt trăng. Điều này có thể giúp giảm rủi ro cho phi hành gia trong sứ mệnh tương lai.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, các nhà khoa học cho biết đã phân tích dữ liệu từ tàu đổ bộ Thường Nga 4 của Trung Quốc qua đó xác định được một khu vực có mức tia vũ trụ giảm đáng kể, xuất hiện vào buổi sáng trên Mặt trăng - tức vài giờ sau khi Mặt trời mọc. Ảnh: Shang et al., Sci. Adv. 12, eadv1908.
Dữ liệu nghiên cứu chỉ ra mức bức xạ trong khoảng thời gian trên có thể thấp hơn khoảng 20% so với trung bình. Phát hiện này thách thức giả định lâu nay rằng bức xạ vũ trụ phân bố tương đối đồng đều trong không gian giữa Trái đất và Mặt trăng, bên ngoài từ trường của hành tinh xanh. Ảnh: NASA's Scientific Visualization Studio - ADNET Systems, Inc./AJ Christensen, Kyoto University/Yusuke Ebihara, University of California, Berkeley/Robert Lillis, eMITS/Vanessa Thomas, eMITS/Joy Ng, Public domain, via Wikimedia Commons.
Nhóm nghiên cứu cho rằng, từ trường Trái đất có thể ảnh hưởng đến không gian xa hơn dự kiến, tạo ra vùng có bức xạ vũ trụ giảm khi từ trường của hành tinh xanh chặn một số proton năng lượng cao. Ảnh: University of Colorado.
Để đi đến kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thu thập trong 31 chu kỳ Mặt trăng, giai đoạn từ năm 2019 - 2022 và tập trung vào các thời điểm hoạt động Mặt trời yên tĩnh. Ảnh: University of Rochester illustration/Shubhonkar Paramanick.
Theo đó, nhóm nghiên cứu phát hiện số lượng proton năng lượng thấp - một thành phần của tia vũ trụ - giảm rõ rệt vào buổi sáng giờ Mặt trăng, đặc biệt trong giai đoạn trăng khuyết đang lớn dần. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Tia vũ trụ từ lâu được xem là một trong những mối nguy lớn nhất đối với phi hành gia bởi vì có thể xuyên qua tàu vũ trụ và gây tổn thương DNA, làm tăng nguy cơ ung thư. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Vậy nên, việc xác định được những khu vực hoặc thời điểm có mức bức xạ thấp hơn có ý nghĩa quan trọng trong việc lập kế hoạch hoạt động trên bề mặt Mặt trăng trong các sứ mệnh tương lai. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Bên cạnh đó, các nhà khoa học cho hay cần tiến hành thêm nghiên cứu với dữ liệu lớn hơn để xác định rõ kích thước và đặc tính của vùng bức xạ thấp gần Mặt trăng để lựa chọn thời điểm hoạt động tốt nhất cho phi hành gia khi thực hiện chuyến thám hiểm vệ tinh tự nhiên của Trái đất. Ảnh: Jonny Lindner.
Bài liên quan

