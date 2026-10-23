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Nhà Khoa học - Vusta News

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tham dự các hoạt động trong khuôn khổ CAFEO 44

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA đã tham dự các hoạt động cấp lãnh đạo trong khuôn khổ Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 44 (CAFEO 44).

Theo PV/ VUSTA

Sáng ngày 22/10, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA, cùng Trưởng đoàn các tổ chức thành viên của Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) tham gia hoạt động trồng cây, thể hiện cam kết chung của cộng đồng kỹ sư ASEAN đối với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch VUSTA, tham gia hoạt độngtrồngcây cùng Trưởng đoàn các tổ chức thành viên AFEO.

Tiếp đó, tại cuộc họp Ủy ban Đăng bạ Kỹ sư ASEAN (Uỷ ban AER), GS.VS. Châu Văn Minh đã trao đổi về công tác đăng bạ, phát triển đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và tăng cường công nhận năng lực kỹ sư trong khu vực. GS.VS. Châu Văn Minh đề xuất Ủy ban AER nghiên cứu, xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao lợi ích và giá trị của chứng nhận Kỹ sư ASEAN đối với các kỹ sư đã đăng bạ, qua đó, tăng sức hấp dẫn và hiệu quả thu hút các kỹ sư tham gia chương trình. Bên cạnh đó, Chủ tịch VUSTA đã trao đổi định hướng tăng cường hội nhập quốc tế của VUSTA, hướng tới tái gia nhập Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư châu Á – Thái Bình Dương (FEIAP).

Chủ nhiệm Ủy ban Đăng bạ kỹ sư ASIAN và Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh trao chứng chỉ kỹ sư ASIAN cho ông Phạm Văn Sơn – Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS).
Chủ nhiệm Ủy ban Đăng bạ kỹ sư ASIAN và Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh trao chứng chỉ kỹ sư ASIAN cho ông Phạm Văn Sơn – Tổng Thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam (SOS).

Buổi chiều cùng ngày, tại phiên họp Ban Lãnh đạo AFEO, GS.VS. Châu Văn Minh đã phát biểu và đưa ra các kiến nghị nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức thành viên, tăng cường trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối trong cộng đồng kỹ sư ASEAN. Nhân dịp này, GS.VS. Châu Văn Minh tặng quà lưu niệm đại diện các tổ chức thành viên AFEO, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa VUSTA với các đối tác trong Liên đoàn.

GS.VS. Châu Văn Minh tại phiên họp Ban Lãnh đạo AFEO.

Phiênhọp Ban Lãnh đạo AFEO trong khuôn khổ CAFEO 44.

Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ CAFEO 44, VUSTA tiếp tục thúc đẩy hợp tác kỹ thuật khu vực, tăng cường hội nhập quốc tế và đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng kỹ sư ASEAN.

GS.VS. Châu Văn Minh trao quà lưu niệm tới đại diện các tổ chức thành viên AFEO
GS.VS. Châu Văn Minh trao quà lưu niệm tới đại diện các tổ chức thành viên AFEO
Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tặng quà Trưởng đoàn Lào.
Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tặng quà Trưởng đoàn Lào.
Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tặng quà Trưởng đoàn Singapore.
Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh tặng quà Trưởng đoàn Singapore.
vusta.vn
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#CAFEO 44 #VUSTA #Chủ tịch Châu Văn Minh #kỹ sư ASEAN #hợp tác kỹ thuật #bảo vệ môi trường

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