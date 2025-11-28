Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Choáng ngợp kỳ quan khảo cổ học nổi tiếng nhất Trung Đông

Kho tri thức

Choáng ngợp kỳ quan khảo cổ học nổi tiếng nhất Trung Đông

Petra – “thành phố hoa hồng” được tạc vào đá ở Jordan – là một trong những kỳ quan khảo cổ nổi tiếng nhất, phản ánh sự thịnh vượng của người Nabataean cổ đại.

T.B (tổng hợp)
Petra từng là trung tâm giao thương quan trọng của Ả Rập. Thành phố này kết nối các tuyến đường hương liệu và gia vị Đông – Tây. Ảnh: Pinterest.
Petra từng là trung tâm giao thương quan trọng của Ả Rập. Thành phố này kết nối các tuyến đường hương liệu và gia vị Đông – Tây. Ảnh: Pinterest.
Các công trình được đục trực tiếp vào đá sa thạch. Màu hồng tự nhiên khiến Petra nổi bật giữa sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Các công trình được đục trực tiếp vào đá sa thạch. Màu hồng tự nhiên khiến Petra nổi bật giữa sa mạc. Ảnh: Pinterest.
Tòa nhà Al-Khazneh (Kho báu) là biểu tượng của cả thành phố. Mặt tiền khổng lồ của công trình được chạm khắc tinh xảo khiến du khách choáng ngợp. Ảnh: Pinterest.
Tòa nhà Al-Khazneh (Kho báu) là biểu tượng của cả thành phố. Mặt tiền khổng lồ của công trình được chạm khắc tinh xảo khiến du khách choáng ngợp. Ảnh: Pinterest.
Petra có hệ thống dẫn nước rất phức tạp. Người Nabataean xây máng, đập và ống dẫn để điều tiết nước mưa ở thành phố này. Ảnh: Pinterest.
Petra có hệ thống dẫn nước rất phức tạp. Người Nabataean xây máng, đập và ống dẫn để điều tiết nước mưa ở thành phố này. Ảnh: Pinterest.
Thành phố từng bị lãng quên gần 1.000 năm. Sau thời La Mã, Petra suy tàn và bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài. Ảnh: Pinterest.
Thành phố từng bị lãng quên gần 1.000 năm. Sau thời La Mã, Petra suy tàn và bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài. Ảnh: Pinterest.
Petra được “tái khám phá” vào năm 1812. Nhà thám hiểm Johann Burckhardt là người đầu tiên từ phương Tây tìm lại nó. Ảnh: Pinterest.
Petra được “tái khám phá” vào năm 1812. Nhà thám hiểm Johann Burckhardt là người đầu tiên từ phương Tây tìm lại nó. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm này là Di sản Thế giới UNESCO. Petra được ghi danh nhờ giá trị khảo cổ và kiến trúc độc nhất. Ảnh: Pinterest.
Địa điểm này là Di sản Thế giới UNESCO. Petra được ghi danh nhờ giá trị khảo cổ và kiến trúc độc nhất. Ảnh: Pinterest.
Petra là bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng. Trong đó có “Indiana Jones and the Last Crusade”. Ảnh: Pinterest.
Petra là bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng. Trong đó có “Indiana Jones and the Last Crusade”. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Kỳ quan khảo cổ Petra #Thành phố hoa hồng #Giao thương cổ đại Nabataean #Kiến trúc đục đá sa thạch #Hệ thống dẫn nước cổ đại #Lịch sử lãng quên và tái khám phá

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT