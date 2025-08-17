Hà Nội

Xã hội

Chiêu bài của gã thanh niên ở Nghệ An lừa bán 16 người sang khu tam giác vàng

Với chiêu bài lương cao, được bao ăn ở và toàn bộ chi phí đi lại, Lý Văn Sang ở Nghệ An đã lừa hàng chục nạn nhân bán sang tam giác vàng ở Lào.

Thanh Hà

Ngày 17/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lý Văn Sang (SN 1998, trú xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội mua bán người.

Sang từng có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực tam giác vàng ở Lào. Đầu năm 2024 sau khi trở về Việt Nam, Lý Văn Sang nảy sinh ý định lừa bán người dân tại các xã khu vực miền tây tỉnh Nghệ An vào các đặc khu tam giác vàng tại Lào nhằm kiếm lời.

lua.jpg
Lý Văn Sang tại cơ quan Công an.

Sau đó, Sang cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới thiết lập đường dây lừa đảo công dân Việt Nam lừa bán sang các đặc khu. Để bị hại tin tưởng, Sang thông tin tới nạn nhân việc công ty bên nước Lào đang cần tuyển nhân viên với mức lương 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, đồng thời lo toàn bộ chi phí đi lại.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến nay, Sang lừa bán 16 người tại các xã Cam Phục và Con Cuông (Nghệ An) sang các đặc khu tam giác vàng tại nước Lào. Các nạn nhân bị Sang bán phải làm việc 17 tiếng/ngày với nhiệm vụ giả danh các cơ quan Nhà nước để lừa đảo công dân Việt Nam. Nếu ngày nào không lừa được tiền thì bị hại sẽ bị đánh đập, chích điện và không cho nhận lương. Nhiều bị hại không chịu nổi áp lực công việc đã bỏ trốn về Việt Nam.

Biết mình sẽ sớm bị bắt giữ, Sang bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Cam Phục, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì phối hợp với Công an xã Anh Sơn, Công an xã Phước Thành (TP Đà Nẵng) phá thành công chuyên án, bắt Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở thuộc xã Phước Thành (TP Đà Nẵng). Tại Cơ quan Công an, Sang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng. Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại của Lý Văn Sang nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết.

