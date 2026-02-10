Chiến lược cao tay của Càn Long trong việc 'vỗ béo' Hòa Thân

Càn Long dùng Hòa Thân để củng cố quyền lực, số tiền tham ô của ông trở thành nguồn thu hợp pháp, thể hiện sự khôn ngoan trong chính trị nhà Thanh.

Hòa Thân tên đầy đủ là Nữu Hỗ Lộc Hòa Thân, còn có tên khác là Hòa Khôn, thuộc tộc Nữu Hỗ Lộc của Mãn Châu. Ông sinh năm 1750 (năm Càn Long thứ 15), mất ngày 22 tháng 2 năm 1799 và là một vị đại thần của triều Mãn Thanh thời vua Càn Long.

Hòa Thân sinh ra đã mang gia cảnh không tầm thường, xuất thân từ một gia đình hoàng tộc nhưng cuộc đời lại không mấy may mắn. Năm 3 tuổi mất mẹ, đến năm 9 tuổi cha cũng ra đi. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ khiến cuộc sống không hề dễ dàng, thường bị con cháu những gia tộc khác bắt nạt. Cho nên Hòa Thân từ nhỏ đã rất nỗ lực, kiên trì vượt lên.

Năm 10 tuổi ông đã được đưa vào cung học, sau khi lớn lên gia nhập triều đình, Hòa Thân giữ chức thị vệ. Tuy còn trẻ nhưng Hòa Thân đã sớm bộc lộ năng lực làm việc cũng như các đóng góp cho triều đình, tướng mạo lại khôi ngô tuấn tú hơn người.

Ảnh minh hoạ.

Khi nhắc đến Hòa Thân, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh một tên tham quan tai to mặt lớn. Nhưng sau khi tìm hiểu sử sách, bạn chắc chắn sẽ phát hiện Hòa Thân cũng không hẳn là một người như vậy. Hòa Thân trong lịch sử, không những không hề xấu xí mà còn vô cùng có học thức, tài hoa uyên bác.

Thậm chí, có một điều khá thú vị xoay quanh nhân vật này vào thời tuổi trẻ khi mới bước vào chốn quan trường, ban đầu Hòa Thân cũng bụng đầy chí lớn, nhất tâm muốn làm một vị quan tốt đền vua đáp nước, phục vụ nhân dân hết lòng.

Thực tế, Hoà Thân cũng từng là một vị quan thanh liêm, có thành tích xuất sắc, được bổ nhiệm làm đại thần tổng quản Phủ Nội vụ. Sau đó, Càn Long ra lệnh cho Hòa Thân đến Vân Nam điều tra vụ án tham ô của Lý Thị Nghiêu.

Khi nhận trọng trách vua giao, Hòa Thân hầu như bất kể ngày đêm, không ăn không ngủ. Sau một thời gian ngấm ngầm điều tra, ông đã tìm được bằng chứng tham ô của Lý Thị Nghiêu và đưa y ra trừng trị trước pháp luật.

Ngoài ra, Hòa Thân còn khiển trách hành vi tham ô của Lý Thị Nghiêu thậm tệ, khiến Lý Thị Nghiêu không chốn dung thân, thậm chí còn có ý định tự sát. Do đó Hòa Thân được thăng chức làm Thượng thư Bộ Hộ.

Và cũng kể từ đây, Hoà Thân được Càn Long hết mực sủng ái, con đường công danh sự nghiệp thăng lên như diều gặp gió. Tiếc thay, kể từ khi công danh sự nghiệp không ngừng thăng tiến, lại được Càn Long thương yêu, Hoà Thân bắt đầu bị lợi lộc làm cho lu mờ ý chí, dần sa lầy vào con đường tham ô, hối lộ, mua quan bán chức, kết bè tạo đảng.

Bên cạnh sự tham ô của Hoà Thân, thời vua Càn Long còn có hai vị quan thanh chính liêm minh, sở học kỳ tài đó là Lưu Dung và Kỷ Hiểu Lam. Từ xưa đến nay rất nhiều người luôn cho rằng đây chính là hai nhân vật khắc tinh của cuộc đời Hòa Thân, là đối thủ đáng gờm nhất của ông, bao phen làm cho Hoà Thân điêu đứng chốn quan trường.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là hình ảnh trên phim ảnh, bởi nếu như dựa vào địa vị cũng như sự sủng ái của Càn Long đối với mình, Hoà Thân hoàn toàn có nhiều khả năng loại bỏ hai người này khỏi cuộc chơi quyền lực mà không hề sợ Càn Long giáng tội.

Khi nhắc đến Lưu Dung, chắc hẳn ai cũng biết ông là vị quan công chính liêm minh, hết lòng vì giang sơn nhà Thanh nhưng đôi lúc vì quá thẳng thắn mà làm cho vua Càn Long nổi giận, cũng chính vì thế mà nhiều lần bị cách chức, mà địa vị ban đầu cũng không bằng Hoà Thân. Hoà Thân hoàn toàn có thể dùng cơ cánh của mình để ra tay đối với Lưu Dung.

Còn về Kỷ Hiểu Lam, tuy cũng là người có tài, sở học văn chương hơn người, nhưng cũng như Lưu Dung, Kỷ Hiểu Lam trên thực tế lại là người tướng mạo kỳ dị, chỉ có sở tài mạnh về văn chương. Càn Long đối với ông phần nhiều là để thưởng thức văn chương, thơ phú của Kỷ Hiểu Lam mà thôi.

Vậy nên, để nói về đối thủ mạnh nhất của Hoà Thân thì không ai khác lại chính là người hết mực sủng ái ông ta, đó là Hoàng đế Càn Long. Trong suốt quãng thời gian hơn 60 năm trị vì thiên hạ, Càn Long luôn được mệnh danh là người văn võ toàn tài.

Đối với vấn đề của Hoà Thân, không phải Càn Long không biết mà là mắt nhắm mắt mở cho qua, đã vậy còn thăng quan tiến chức, thường xuyên ban thưởng cho Hòa Thân. Tại sao lại vậy?

Chính là bởi dù Hoà Thân có tham ô cỡ nào thì đó cũng chỉ là cái tham ô của cải, không có kết bè phái mưu đồ chính trị. Sau này chỉ cần một câu nói của mình thì lấy đầu của Hoà Thân cũng dễ như lấy đồ trong túi, gia sản của Hoà Thân có tham ô nhiều đến đâu thì mọi thứ trong giang sơn của nhà Thanh cũng đều là của Càn Long.

Càn Long cũng rất khôn khéo khi không trực tiếp ra tay với Hòa Thân. Về lý mà nói, Hòa Thân là do một tay ông dựng lên, là sủng thần số một, nếu xử lý Hòa Thân chẳng phải Càn Long đang tự bắn vào chân mình sao? Chắc hẳn ông cũng không muốn mang tiếng là ám hại công thần.

Hơn nữa, trên thực tế Càn Long cũng đã dự đoán trước được rằng, sau khi con trai ông là Gia Khánh lên ngôi sẽ trừng trị Hoà Thân.

Quả đúng vậy, Hòa Thân làm quan tổng cộng 30 năm, cho đến cuối đời, khi bị vua Gia Khánh trị tội, kiểm kê tài sản của ông ai nấy cũng đều phải kinh ngạc. Tổng số tiền ông đã tham ô lên tới 1 tỷ lượng bạc, tương đương với tổng thu nhập tài chính trong 15 năm của triều Thanh.

Số lớn của cải châu báu tịch thu được đều được Gia Khánh Đế cho người đến chuyên chở về cung. Vì thế trong dân gian có câu nói châm biếm vần miệng là: “Hòa Thân bị đổ, Gia Khánh vớ bở”.

Suy xét kỹ hơn, sẽ thấy Càn Long là một trong những vị vua nổi tiếng anh minh của nhà Thanh, sẽ dễ dàng thấy rõ được hành tung của một ông tham quan với khối tài sản to lớn như Hòa Thân. Càn Long chắc chắn cũng không phải mờ mắt. Vậy Càn Long có âm mưu gì chăng?

Trên thực tế Càn Long đã tặng một món quà khổng lồ cho ngân khố của vua Gia Khánh. Sau khi bị tịch thu, tất cả gia sản mà Hòa Thân đã cướp bóc trái phép từ nhân dân, giờ đây, thuộc quyền sở hữu của triều đình. Như vậy, tất cả những khoản tiền phi pháp này đã biến thành tiền thu thuế gián tiếp và hoàn toàn hợp pháp.

Điều này cho thấy Càn Long đã cao tay hơn Lưu Dung và Kỷ Hiểu Lam rất nhiều, khi nuôi con nhộng béo Hòa Thân để tặng cho Gia Khánh. Nguồn tiền tham nhũng phi pháp vô cùng lớn cuối cùng lại trở thành một nguồn thu được hợp pháp hóa của các triều đình.

Kho báu gồm đủ các thứ vàng bạc châu báu, gấm vóc… không thể nào đếm xuể, tính ngang với số thu nhập của triều đình trong 15 năm, Càn Long còn gây dựng uy tín và danh tiếng cho Gia Khánh ngay từ lúc mới lên ngôi. Gia Khánh, ngay sau khi Càn Long băng hà, đã xử tham quan, do đó, con dân trăm họ vô cùng tin yêu vị vua “anh minh” này.

Điều này cho thấy, Càn Long đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng quá trình trao quyền cho Gia Khánh, giúp con mình ổn định triều chính.