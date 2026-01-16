Hà Nội

'Chiến dịch Quang Trung' - minh chứng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Con số về nhà ở được sửa chữa, xây mới, nguồn lực được huy động, tiến độ hoàn thành Chiến dịch Quang Trung là minh chứng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hải Ninh

Sáng 16/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung.

76666.jpg
Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, ngay sau khi Chiến dịch Quang Trung được Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã khẩn trương vào cuộc, xác định rõ hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia Chiến dịch Quang Trung không chỉ đơn thuần là hỗ trợ nhà ở cho người dân, mà còn là một nhiệm vụ chính trị – xã hội đặc biệt.

Với vai trò, trách nhiệm của mình và trong quá trình thực hiện mô hình hoạt động mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, để triển khai thành lập các đội hình xung kích tham gia công tác di dời, sửa chữa, xây dựng nhà ở, đồng thời tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho các lực lượng tham gia Chiến dịch.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, khẩn trương phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng địa phương rà soát, thống kê chính xác từng hộ dân có nhà ở bị hư hỏng, sập đổ; thực hiện tốt chức năng giám sát trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân; đồng thời chủ động vận động, tiếp nhận và phân bổ các nguồn lực cứu trợ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và chính quyền địa phương trong việc nắm bắt đầy đủ thông tin, tổ chức triển khai Chiến dịch đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Thần tốc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời về Chiến dịch Quang Trung.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từ ngày 21/11/2025 đến ngày 10/1/2026, thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Mặt trận Trung ương đã tiếp nhận trên 700 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai.

Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã trực tiếp tiếp nhận sự ủng hộ lớn, như: Quảng Trị tiếp nhận trên 85 tỷ đồng; Lâm Đồng trên 184 tỷ đồng; Gia Lai trên 200 tỷ đồng; Quảng Ngãi trên 77 tỷ đồng; Đắk Lắk trên 318 tỷ đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ các cấp bảo đảm việc phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện trên cơ sở số liệu rà soát thực tế, đối chiếu với báo cáo của các cơ quan chuyên môn địa phương, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hỗ trợ của nhân dân không chồng chéo, không bỏ sót và đúng quy định của pháp luật.

Từ đầu tháng 10/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, đã phân bổ trên 960 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung, trong đó có 450 tỷ đồng phân bổ qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, góp phần bảo đảm nguồn lực triển khai Chiến dịch Quang Trung tại địa phương.

Đặc biệt, thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 7/1/2026, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Vận động cứu trợ Trung ương xây dựng phương án tổng thể tiếp tục phân bổ trên 512 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm đối tượng:

Thứ nhất, hỗ trợ các hộ gia đình có nhà được sửa chữa, xây mới trong Chiến dịch Quang Trung với mức 5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn với mức 10 triệu đồng/hộ.

Thứ hai, hỗ trợ khoảng 100.000 hộ gia đình tại các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, trôi đồ dùng sinh hoạt, với mức hỗ trợ bổ sung 3 triệu đồng/hộ.

Thứ ba, tiếp tục vận động và hỗ trợ trên 40 tỷ đồng cho các hộ gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi do thiên tai từ đầu năm 2000 đến nay trên phạm vi toàn quốc.

Tại các địa phương, Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố kịp thời phân bổ nguồn đóng góp tự nguyện, bảo đảm các điều kiện nguồn lực tham gia Chiến dịch Quang Trung.

Trong quá trình triển khai Chiến dịch, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập trung toàn lực hỗ trợ các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa hoàn toàn do mưa lũ. Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các cấp đã thành lập các đội hình phản ứng nhanh, phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ nhân dân.

Bên cạnh vai trò điều phối và chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục tập trung vào việc phối hợp xác định đúng đối tượng thụ hưởng, tăng cường giám sát để kịp thời phòng ngừa, phát hiện các hành vi lợi dụng, trục lợi cá nhân, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện Chiến dịch.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, kết quả của Chiến dịch Quang Trung đã góp phần hết sức quan trọng giúp các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ hoàn thành mục tiêu không để người dân phải sống lâu dài trong nhà ở dột nát; bảo đảm người dân có nhà ở ổn định, thờ cúng tổ tiên, vui Xuân, đón Tết Nguyên đán và bước vào năm mới 2026. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Những con số về nhà ở được sửa chữa, xây dựng mới; về nguồn lực được huy động, phân bổ kịp thời; về tiến độ hoàn thành Chiến dịch là minh chứng sinh động cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi được tổ chức bài bản, với quyết tâm chính trị cao, điều phối hiệu quả và đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, chúng ta nhất định sẽ thành công”, bà Nga nói.

Hội nghị tổng kết công tác 2025 và kế hoạch trọng tâm 2026 của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Sáng ngày 12/01, tại trụ sở Cơ quan Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

mttq-12-1.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Huế về đích 'Chiến dịch Quang Trung' dựng nhà cho dân vùng lũ

Chỉ trong hơn một tháng, Huế đã hoàn tất xây dựng và sửa chữa 45 nhà cho người dân bị lũ lụt, mang lại niềm vui đón Tết sum vầy.

Chỉ sau hơn một tháng thi công liên tục, vượt qua trở ngại mưa gió, rét đậm kéo dài, 5 ngôi nhà mới đã kịp hoàn thành tặng các hộ dân bị sập nhà do mưa lũ tại 2 xã Khe Tre và Lộc An; đồng thời 40 ngôi nhà bị hư hỏng trên địa bàn thành phố Huế cũng đã sửa chữa hoàn thiện giúp người dân.

Trong ngôi nhà mới tại khu tái định cư đường La Sơn - Túy Loan, ở thôn 1, xã Khe Tre, vợ chồng chị Nguyễn Thị Khuyên không giấu được niềm vui khi đón năm mới trong căn nhà kiên cố. Ngôi nhà mới vừa hoàn thành và được trao tặng vợ chồng chị từ "Chiến dịch Quang Trung" do thành phố Huế thực hiện. Trước đó, trong đợt lũ cuối tháng 10 năm 2025, ngôi nhà của gia đình chị ở khu vực thác Trượt đã bị nước lũ gây sạt lở, cuốn trôi hoàn toàn. Đồ dùng trong nhà mất sạch, vợ chồng chị phải nương nhờ bà con hàng xóm suốt nhiều tháng qua. Nhà nước kịp thời cấp đất, hỗ trợ gia đình chị 200 triệu đồng cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm, đến nay, vợ chồng chị Khuyên đã có ngôi nhà khang trang để ổn định cuộc sống.

Gia Lai hoàn thành 'Chiến dịch Quang Trung', niềm vui quân dân hướng về Đại hội Đảng

"Chiến dịch Quang Trung" là chiến dịch không tiếng súng, nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã làm nức lòng những người dân bị mất nhà do thiên tai.

Những ngôi nhà mới dựng lên từ “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Tuy Phước Đông và xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) những ngày đầu năm mới 2026 đã tô thắm tình Quân - Dân.

Mệnh lệnh từ trái tim

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Việt Nam cam kết là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cam kết tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong hợp tác số ASEAN, mong muốn đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các nước trên cơ sở minh bạch, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng kiến tạo một Cộng đồng số ASEAN đoàn kết, tự cường và thịnh vượng.

