Chiêm ngưỡng cảnh quan sa mạc ngoạn mục nhất châu Âu

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng cảnh quan sa mạc ngoạn mục nhất châu Âu

Sa mạc Bardenas Reales ở miền bắc Tây Ban Nha không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang dã mà còn ẩn chứa nhiều điều thú vị về lịch sử, địa chất và văn hóa.

T.B (tổng hợp)
1. Kỳ quan bán hoang mạc ở châu Âu. Bardenas Reales là một trong số ít những vùng bán hoang mạc ở châu Âu, nổi bật với cảnh quan khô cằn, đất sét và đá sa thạch tạo thành những hình dạng độc đáo. Ảnh: Pinterest.
2. Nằm giữa một vùng đồng bằng trù phú. Khu vực này trải dài khoảng 42.000 ha, bằng diện tích một thành phố lớn, nằm giữa vùng đồng bằng xanh tươi của Navarre. Ảnh: Pinterest.
3. Hình thành qua hàng triệu năm. Cảnh quan nơi đây được tạo nên từ sự xói mòn do gió và nước suốt hàng triệu năm, tạo ra những hẻm núi, đỉnh đá và thung lũng ngoạn mục. Ảnh: Pinterest.
4. Bối cảnh của nhiều bộ phim nổi tiếng. Bardenas Reales từng xuất hiện trong loạt phim Game of Thrones và nhiều bộ phim điện ảnh, nhờ khung cảnh gợi liên tưởng đến miền viễn Tây hoang dã. Ảnh: Pinterest.
5. Khu dự trữ sinh quyển UNESCO. Từ năm 2000, Bardenas Reales được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển, bảo tồn hệ sinh thái độc đáo của vùng bán hoang mạc này. Ảnh: Pinterest.
6. Địa điểm quân sự bí ẩn. Một phần của Bardenas Reales vẫn được sử dụng làm bãi huấn luyện quân sự, khiến khu vực này có sự pha trộn kỳ lạ giữa du lịch và hoạt động quốc phòng. Ảnh: Pinterest.
7. Thiên đường của các loài chim. Nơi đây là nhà của nhiều loài chim quý hiếm như kền kền Griffon, đại bàng và diều hâu, thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu và nhiếp ảnh gia. Ảnh: Pinterest.
8. Điểm đến trekking và xe đạp địa hình lý tưởng. Với địa hình đa dạng, từ đồi đá, hẻm núi đến thung lũng khô, Bardenas Reales trở thành điểm đến yêu thích của dân trekking và đạp xe địa hình. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.
#sa mạc Bardenas Reales #du lịch châu Âu #cảnh quan sa mạc độc đáo #địa chất Tây Ban Nha #dự trữ sinh quyển UNESCO #phim Game of Thrones

