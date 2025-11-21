Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng biểu tượng kiến trúc vĩ đại bậc nhất của thời Phục Hưng

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng biểu tượng kiến trúc vĩ đại bậc nhất của thời Phục Hưng

Tọa lạc giữa lòng thánh địa Vatican, nhà thờ Thánh Peter không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là biểu tượng kiến trúc vĩ đại bậc nhất của thời Phục Hưng.

T.B (tổng hợp)
Là nhà thờ lớn nhất thế giới Công giáo. Nhà thờ Thánh Peter có diện tích khổng lồ và mái vòm cao nổi bật. Ảnh: Pinterest.
Là nhà thờ lớn nhất thế giới Công giáo. Nhà thờ Thánh Peter có diện tích khổng lồ và mái vòm cao nổi bật. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng trong hơn một thế kỷ. Công trình được khởi công từ năm 1506 và hoàn thành vào năm 1626. Ảnh: Pinterest.
Xây dựng trong hơn một thế kỷ. Công trình được khởi công từ năm 1506 và hoàn thành vào năm 1626. Ảnh: Pinterest.
Thành quả hợp tác của nhiều kiến trúc sư. Michelangelo, Bramante, Bernini và nhiều bậc thầy kiến trúc đương thời cùng góp sức tạo nên công trình. Ảnh: Pinterest.
Thành quả hợp tác của nhiều kiến trúc sư. Michelangelo, Bramante, Bernini và nhiều bậc thầy kiến trúc đương thời cùng góp sức tạo nên công trình. Ảnh: Pinterest.
Michelangelo thiết kế mái vòm. Dù không sống tới ngày hoàn thiện, Michelangelo là người định hình kiến trúc mái vòm nổi tiếng của nhà thờ này. Ảnh: Pinterest.
Michelangelo thiết kế mái vòm. Dù không sống tới ngày hoàn thiện, Michelangelo là người định hình kiến trúc mái vòm nổi tiếng của nhà thờ này. Ảnh: Pinterest.
Nơi chôn cất Thánh Peter. Các tín đồ tin rằng lăng mộ Thánh Peter nằm ngay dưới nhà thờ. Ảnh: Pinterest.
Nơi chôn cất Thánh Peter. Các tín đồ tin rằng lăng mộ Thánh Peter nằm ngay dưới nhà thờ. Ảnh: Pinterest.
Nội thất xa hoa lộng lẫy. Tác phẩm điêu khắc, tranh và bàn thờ trong nhà thờ đều phản ánh sự huy hoàng của nền kiến trúc thời Phục Hưng. Ảnh: Pinterest.
Nội thất xa hoa lộng lẫy. Tác phẩm điêu khắc, tranh và bàn thờ trong nhà thờ đều phản ánh sự huy hoàng của nền kiến trúc thời Phục Hưng. Ảnh: Pinterest.
Là nơi diễn ra nhiều sự kiện tầm vóc toàn cầu. Từ lễ sắc phong giáo hoàng đến các buổi công bố giáo lý quan trọng, nhà thờ Thánh Peter là tâm điểm của những thời khắc được hàng triệu người trên thế giới theo dõi. Ảnh: Pinterest.
Là nơi diễn ra nhiều sự kiện tầm vóc toàn cầu. Từ lễ sắc phong giáo hoàng đến các buổi công bố giáo lý quan trọng, nhà thờ Thánh Peter là tâm điểm của những thời khắc được hàng triệu người trên thế giới theo dõi. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Biểu tượng kiến trúc Phục Hưng #Nhà thờ Thánh Peter Vatican #Kiến trúc sư nổi tiếng #Mái vòm Michelangelo #Nội thất và nghệ thuật nhà thờ #Lăng mộ Thánh Peter

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT