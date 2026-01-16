Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chiêm ngưỡng biệt thự vườn vừa cổ điển vừa hiện đại ở Thanh Hóa

Bất động sản

Chiêm ngưỡng biệt thự vườn vừa cổ điển vừa hiện đại ở Thanh Hóa

Hơn cả một công trình kiến trúc, căn biệt thự là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những giá trị truyền thống và nhu cầu sống hiện đại.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại Thanh Hóa, Thường Xuân Villa là một biệt thự vườn truyền thống với đặc trưng là ngôi nhà một tầng gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Chimnon Studio
Tọa lạc tại Thanh Hóa, Thường Xuân Villa là một biệt thự vườn truyền thống với đặc trưng là ngôi nhà một tầng gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Chimnon Studio
Ngôi nhà không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình, mang trong mình sự hòa quyện giữa truyền thống và sự đổi mới của thời đại. Ảnh: Chimnon Studio
Ngôi nhà không chỉ là nơi sinh sống mà còn là nơi lưu giữ ký ức gia đình, mang trong mình sự hòa quyện giữa truyền thống và sự đổi mới của thời đại. Ảnh: Chimnon Studio
Công trình được sắp xếp một cách có chủ đích, tạo sự liên kết nhịp nhàng giữa các không gian chức năng. Ảnh: Chimnon Studio
Công trình được sắp xếp một cách có chủ đích, tạo sự liên kết nhịp nhàng giữa các không gian chức năng. Ảnh: Chimnon Studio
Lối vào dẫn đến gara và tiền sảnh, có mái đua sâu bảo vệ không gian sinh hoạt chung khỏi nắng mưa. Tiếp đến là khu vực hiên rộng bao quanh sân trong và hồ nước. Ảnh: Chimnon Studio
Lối vào dẫn đến gara và tiền sảnh, có mái đua sâu bảo vệ không gian sinh hoạt chung khỏi nắng mưa. Tiếp đến là khu vực hiên rộng bao quanh sân trong và hồ nước. Ảnh: Chimnon Studio
Đây là không gian trung tâm của ngôi nhà, vừa đóng vai trò điều hòa khí hậu, vừa là trục tổ chức không gian. Ảnh: Chimnon Studio
Đây là không gian trung tâm của ngôi nhà, vừa đóng vai trò điều hòa khí hậu, vừa là trục tổ chức không gian. Ảnh: Chimnon Studio
Các phòng chức năng được bố trí theo hình chữ U, hướng về sân trong và khu vườn giúp tối ưu hóa tầm nhìn. Ảnh: Chimnon Studio
Các phòng chức năng được bố trí theo hình chữ U, hướng về sân trong và khu vườn giúp tối ưu hóa tầm nhìn. Ảnh: Chimnon Studio
Giếng nước cũ được giữ lại, đặt ở trung tâm của sân trong, là "trục ký ức" xuyên suốt công trình. Ảnh: Chimnon Studio
Giếng nước cũ được giữ lại, đặt ở trung tâm của sân trong, là "trục ký ức" xuyên suốt công trình. Ảnh: Chimnon Studio
Vật liệu sử dụng là sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu truyền thống địa phương và hiện đại: đá tự nhiên, gỗ, gạch nung đan xen cùng kính và nhôm. Ảnh: Chimnon Studio
Vật liệu sử dụng là sự kết hợp hài hòa giữa vật liệu truyền thống địa phương và hiện đại: đá tự nhiên, gỗ, gạch nung đan xen cùng kính và nhôm. Ảnh: Chimnon Studio
Bức tường đá dày không chỉ có chức năng bảo vệ mà còn đóng vai trò như một khối tích nhiệt, giữ mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Ảnh: Chimnon Studio
Bức tường đá dày không chỉ có chức năng bảo vệ mà còn đóng vai trò như một khối tích nhiệt, giữ mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Ảnh: Chimnon Studio
Hệ cửa kính khung mảnh góp phần tăng kết nối trong và ngoài. Ảnh: Chimnon Studio
Hệ cửa kính khung mảnh góp phần tăng kết nối trong và ngoài. Ảnh: Chimnon Studio
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Biệt thự vườn truyền thống và hiện đại #Thiết kế hòa quyện quá khứ và hiện tại #Không gian sống gần gũi thiên nhiên #Vật liệu xây dựng địa phương và hiện đại #Tối ưu hóa tầm nhìn và không gian sinh hoạt #Vai trò của kiến trúc trong lưu giữ ký ức

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT