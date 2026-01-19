Hà Nội

Sống đạo

Chìa khóa vàng để sống vui khỏe, tự do sau tuổi 60

Ông Trương nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe, các mối quan hệ chân thành và quản lý tài chính để cuộc sống an nhiên khi về già.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Ở tuổi 62, ông Trương (Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống theo cách mà trước đây ông chưa từng nghĩ tới. Không còn áp lực công việc, thu nhập cố định từ lương hưu buộc ông nhìn rõ hơn những gì đã tích lũy và những gì còn thiếu. Qua những trải nghiệm cá nhân và quan sát nhiều người cùng thế hệ, ông Trương nhận ra rằng có những “tài sản” không nằm trên sổ tiết kiệm hay giấy tờ nhà đất, nhưng lại quyết định trực tiếp chất lượng cuộc sống sau tuổi 60.

Sức khỏe - khoản đầu tư không bao giờ lỗ

“Ở tuổi 60, tôi đã thấy quá nhiều người có nhà cao cửa rộng nhưng không đủ sức bước xuống cầu thang. Họ có tiền đi du lịch nhưng không còn đủ sức tận hưởng chuyến đi. Khi sức khỏe rời đi, mọi thứ khác lập tức mất giá”, ông Trương chia sẻ

Điều đáng tiếc là sức khỏe không thể “nạp tiền” một lần rồi dùng mãi. Nó là khoản đầu tư cần bạn bắt đầu từ những thói quen hàng ngày: ăn uống điều độ, vận động đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý và biết dừng lại đúng lúc.

Thực tế, nhiều người chỉ bắt đầu quan tâm đến sức khỏe khi cơ thể lên tiếng cảnh báo. Nhưng lúc đó, chi phí để điều trị luôn cao hơn rất nhiều so với chi phí để phòng ngừa. Vậy nên người khôn ngoan hiểu rằng, giữ được sức khỏe không chỉ để sống lâu hơn, mà để sống chủ động và có chất lượng hơn.

Các mối quan hệ tử tế và bền vững

Sau 60 tuổi, vòng tròn xã hội tự nhiên thu hẹp lại. Những cuộc nhậu thưa dần, những mối quan hệ xã giao cũng bớt đi. Lúc này, điều còn lại không phải là số lượng, mà là chất lượng.

“Tôi nhận ra, những người sống an yên ở tuổi già thường không phải là người quen biết nhiều. Họ là người giữ được vài mối quan hệ đủ sâu: gia đình biết lắng nghe nhau, bạn bè đủ tin cậy để sẻ chia, và hàng xóm đủ tử tế để nương tựa khi cần”, ông Trương nói.

Xây dựng mối quan hệ cũng giống như gửi tiền tiết kiệm dài hạn. Nếu cả đời chỉ “rút” mà không “gửi” - không lắng nghe, không bao dung, không giữ chữ tín thì đến lúc cần, tài khoản ấy sẽ trống rỗng. Ngược lại, người biết đầu tư thời gian, sự chân thành và tôn trọng từ sớm sẽ luôn có chỗ dựa tinh thần vững chắc khi về già.

Năng lực tài chính độc lập và an toàn

“Sau 60 tuổi, tôi mới thấm thía một điều: không gì khiến con người mất tự tin nhanh bằng việc phải phụ thuộc tài chính vào người khác. Dù là con cái hay người thân, sự lệ thuộc ấy đều khiến tuổi già trở nên nặng nề hơn mức cần thiết”, cụ ông 62 tuổi bộc bạch.

Ông cho biết tài chính ổn định ở đây không phải là giàu có hay tích lũy khối tài sản lớn. Đó là khả năng tự lo cho những nhu cầu cơ bản của bản thân, đủ chi trả sinh hoạt, y tế và có một khoản dự phòng cho những biến cố bất ngờ. Người có tài chính ổn định không chỉ sống thoải mái hơn, mà còn giữ được quyền lựa chọn và sự tự chủ trong cuộc sống.

Chính ông Trương từng chứng kiến nhiều người cả đời làm việc miệt mài, nhưng đến khi nghỉ hưu mới giật mình nhận ra mình chưa từng học cách quản lý tiền bạc. Khi thu nhập giảm, mọi chi tiêu đều trở thành áp lực, kéo theo tâm lý lo lắng, bất an kéo dài.

Người khôn ngoan không chờ đến tuổi già mới nghĩ đến chuyện tiền bạc. Họ bắt đầu sớm bằng những nguyên tắc đơn giản: chi tiêu trong khả năng, tích lũy đều đặn, tránh rủi ro không cần thiết và chuẩn bị cho giai đoạn không còn lao động. Chính sự chuẩn bị âm thầm ấy giúp họ bước vào tuổi 60 với tâm thế vững vàng hơn, ít phụ thuộc hơn và cũng tự do hơn.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
